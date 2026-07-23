"Люди обманули сами себя": почему регионы Украины проигрывают Киеву по размеру пенсий

Экономист объяснил, как теневая занятость влияет на размер пенсионных выплат

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Маленькие пенсии – результат недоплаченных социальных взносов. Предприниматели пытаются жульничать, не платить налоги, и поэтому у Пенсионного фонда большой дефицит. Эта ситуация гораздо ярче проявляется в регионах, чем в столице.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он отметил, что сейчас максимальная пенсия — 25 тысяч, ее получает небольшая группа людей, как немного получают и по 4 тысячи. В основном — пенсия 6-8 тысяч. Такие малые суммы объясняются именно дефицитом ПФ.

Информация о численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий по состоянию на 1 июля 2026/ПФУ

"Классика жанра. ФЛП всем показывает, что он получает минималку, он – сирота, соответственно, в Пенсионном фонде он – сирота. Не говоря о том, что это наша привычка не оформлять людей официально, а если официально не оформлены, соответственно, в Пенсионный не платят", – пояснил Охрименко.

Он подчеркнул, что, пытаясь всех обмануть, люди таким образом обманывают сами себя. И ситуация хуже именно в регионах. "Действительно в Киеве большинство людей работает легально, а в провинции, к сожалению, действительно, большинство людей легально не работает", — резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая низкая пенсия — в трех областях на западе Украины. Средние не дотягивают и до 6000 грн, тогда как для комфортной жизни нужно не менее 12 тысяч.