Это раздражает сотрудников "АТБ": экс-управляющий назвал 3 главных "греха" покупателей

Часть факторов могут сказываться на настроении персонала

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Некоторые привычки в поведении покупателей могут задевать и раздражать сотрудников "АТБ". В частности, речь идет о банальном несоблюдении правил поведения.

Об этом рассказал пользователь Threads, который представился бывшим управляющим нескольких магазинов сети. В ответ на вопрос о том, какая привычка обычных покупателей больше всего раздражает работников магазина или мешает работе, мужчина ответил прямо:

человеческая "тупость";

невоспитанность;

отсутствие понимания, "что работники магазина это тоже люди".

Таким образом, по мнению автора поста, именно эти факторы сильнее всего сказываются на работе и эмоциональном состоянии сотрудников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая привычка покупателей наиболее раздражает кассиров АТБ. Когда вам на кассе предлагают маленький или большой пакет, то выбирайте или маленький или большой, а не средний. Потому что таких пакетов в сети нет с начала войны, пояснила сотрудница.

Также "Телеграф" писал о том, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную. По словам кассира, вопрос не зависит непосредственно от магазина. Маркеты получают продукцию уже готовой к продаже и не занимаются самостоятельной маркировкой.