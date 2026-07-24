Это раздражает сотрудников "АТБ": экс-управляющий назвал 3 главных "греха" покупателей
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Часть факторов могут сказываться на настроении персонала
Некоторые привычки в поведении покупателей могут задевать и раздражать сотрудников "АТБ". В частности, речь идет о банальном несоблюдении правил поведения.
Об этом рассказал пользователь Threads, который представился бывшим управляющим нескольких магазинов сети. В ответ на вопрос о том, какая привычка обычных покупателей больше всего раздражает работников магазина или мешает работе, мужчина ответил прямо:
- человеческая "тупость";
- невоспитанность;
- отсутствие понимания, "что работники магазина это тоже люди".
Таким образом, по мнению автора поста, именно эти факторы сильнее всего сказываются на работе и эмоциональном состоянии сотрудников.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая привычка покупателей наиболее раздражает кассиров АТБ. Когда вам на кассе предлагают маленький или большой пакет, то выбирайте или маленький или большой, а не средний. Потому что таких пакетов в сети нет с начала войны, пояснила сотрудница.
Также "Телеграф" писал о том, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную. По словам кассира, вопрос не зависит непосредственно от магазина. Маркеты получают продукцию уже готовой к продаже и не занимаются самостоятельной маркировкой.