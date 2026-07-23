Не викидайте у сміття. Як коробки з-під молока допоможуть навести ідеальний лад у шафі

Такий картон – справжня знахідка для господині

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Креативний підхід до перероблення дозволяє організовувати простір за допомогою матеріалів, які зазвичай опиняються у відрі для сміття. Картонні коробки з-під молока ідеально підходять для максимального використання простору шухлядок у шафах, перетворюючи повсякденний хаос на ефективну та візуально гармонійну систему.

Як навести лад у системі зберігання одягу, розповідає аргентинське видання Los Andes 142.

У статті наголошується, що на відміну від звичайного картону, матеріал коробок для напоїв розроблений так, щоб витримувати вологу та вагу, гарантуючи, що він не деформується при щоденному використанні та не буде пошкоджений, якщо його помістити у несприятливі умови.

Як зробити міцні відділення для одягу з коробок з-під молока

У матеріалі розповіли, як із молочних коробок можна зробити в ящиках шафи відділення для зберігання панчох, спідньої білизни або носовичків. Цей лайфхак запобігає змішуванню та втраті дрібних предметів одягу.

Ідеальний лад завдяки коробкам з-під молока. Фото: Los Andes 142

Для цього потрібно:

Вимити та обрізати коробки до однакової висоти

Обклеїти їх тканиною або папером, що самоклеїться

Розмістити в шухлядах поруч один з одним, утворюючи сітку.

Як навести лад в шухлядах за допомогою картонних коробок. Фото: Los Andes 142

"Ефективність ідеї полягає в багатошаровому картоні. Цей матеріал поєднує в собі шари, що забезпечують чудову жорсткість у порівнянні з будь-яким недорогим пластиковим органайзером. Ця міцність дозволяє коробкам витримувати постійне тертя предметів, не руйнуючись, і зберігати свою структурну цілісність набагато довше, ніж звичайний картон", — йдеться у статті.

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