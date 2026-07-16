Магазинчики у дома могут исчезнуть? С чем это связано и вырастут ли цены

Небольшим торговым точкам все труднее конкурировать с крупными сетями

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В Украине небольшие магазины формата "у дома" могут постепенно исчезать или переходить под контроль крупных торговых сетей. Так, в мае стало известно, что с рынка уходят сразу четыре сети. Причиной стала жесткая конкуренция и изменение покупательского поведения украинцев.

Более подробно об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Почему это происходит?

В последнее время все чаще появляются сообщения о закрытии отдельных торговых точек и даже целых сетей. Во многих случаях они не исчезают полностью, а только сменяют владельца и продолжают работать уже под другим брендом, становясь частью большой сети.

По словам эксперта, у крупных ритейлеров есть существенное преимущество. Они закупают продукцию крупными партиями и получают лучшие цены у поставщиков.

Все это позволяет регулярно проводить масштабные акции и предлагать более широкий выбор товаров. В результате маленьким магазинам все сложнее удерживать покупателей.

Дополнительное давление создает и экономическая ситуация. Из-за инфляции и роста расходов украинцы внимательнее относятся к покупкам, чаще ищут скидки, выбирают более дешевые аналоги продукции и покупают только самое необходимое. Это вынуждает небольшие магазины работать с минимальной маржой или вообще прекращать деятельность.

Маленьким магазинам становится все сложнее выживать

Что будет дальше?

По мнению аналитиков, рынок и дальше будет проходить этап концентрации, когда независимые магазины будут постепенно интегрироваться в крупные сети или будут работать по франчайзинговой модели.

Уже к 2027 году украинский рынок продуктового ритейла может существенно измениться. Основную долю займут только 5–7 крупных национальных и региональных сетей, тогда как небольшие компании будут постепенно исчезать или станут частью больших игроков.

Наибольшие риски касаются региональных сетей, имеющих от 10 до 50 магазинов и большую долговую нагрузку. Если они не выдержат конкуренции, то их торговые точки могут перейти к крупным операторам. В частности, сеть "Файно Маркет" уже заявила о намерении расширять свое присутствие путем приобретения активов других компаний.

Как это отразится на ценах?

Для покупателей такая тенденция может иметь неоднозначные последствия. Если в отдельных районах вместо нескольких конкурирующих магазинов останутся всего два-три принадлежащих одной или нескольким крупным сетям, конкуренция за покупателя ослабит. А это потенциально может снизить количество акций и специальных предложений, которые сегодня помогают сдерживать рост цен.

В то же время эксперты отмечают, что на стоимость товаров продолжает существенно влиять покупательский спрос, поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от изменений на рынке. Отдельные категории продукции продолжат дорожать под влиянием инфляции, логистических издержек и других экономических факторов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему у разных "АТБ" цены на одинаковые товары отличаются.