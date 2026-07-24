Молоко хранят в дверце холодильника, но это неправильно: какое место для него лучше

Дверца — одно из самых теплых мест холодильника

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Молоко относится к скоропортящимся продуктам. И даже в холодильнике оно может быстро скиснуть, если хранить его неправильно. Одна из причин, по которой молоко портится быстрее, чем должно, связана с его хранением на полке дверцы холодильника.

Почему дверца холодильника — плохое место для молока

Дверца — самая теплая и самая нестабильная по температуре зона во всем холодильнике. Каждый раз, когда ее открывают, полки на дверце на несколько секунд оказываются при комнатной температуре кухни, а затем снова резко охлаждаются. За день такое открывание-закрывание происходит десятки раз, и продукты на дверце переживают постоянные перепады температур.

Молочные продукты особенно чувствительны к теплу и влажности. Молоко лучше всего сохраняется при температуре около 3°C. Это середина оптимального диапазона работы холодильника.

Как хранить молоко правильно

Специалисты по хранению продуктов, на которых ссылается издание Tasting Table, сходятся во мнении, что молоко нужно убирать как можно дальше от дверцы. Лучше ставить его в глубину холодильника, где температура держится стабильно.

Молоко лучше ставить подальше от дверцы. Фото сгенерировано ИИ

Конкретное место зависит от модели холодильника и того, насколько плотно он заполнен. Но в любом случае, чем дальше молоко находится от дверцы и чем реже на него влияет открывание, тем дольше оно останется свежим.

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