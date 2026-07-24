Молоко зберігають у дверцятах холодильника, але це неправильно: яке місце для нього краще

Дверцята — одне з найтепліших місць холодильника

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Молоко належить до продуктів, що швидко псуються. І навіть у холодильнику воно може швидко зкиснути, якщо зберігати його неправильно. Одна з причин, через яку молоко псується швидше, ніж повинно, пов'язана з його зберіганням на полиці дверцят холодильника.

Чому дверцята холодильника — погане місце для молока

Дверцята — найтепліша та найнестабільніша за температурою зона в усьому холодильнику. Щоразу, коли їх відчиняють, полиці на дверцятах на кілька секунд опиняються за кімнатної температури кухні, а потім знову різко охолоджуються. За день таке відчинення-зачинення відбувається десятки разів, і продукти на дверцятках переживають постійні перепади температур.

Молочні продукти особливо чутливі до тепла і вологості. Молоко найкраще зберігається за температури близько 3°C. Це середина оптимального діапазону роботи холодильника.

Як зберігати молоко правильно

Фахівці зі зберігання продуктів, на яких посилається видання Tasting Table, сходяться на думці, що молоко треба прибирати якнайдалі від дверцят. Краще ставити його у глибину холодильника, де температура тримається стабільно.

Молоко краще ставити подалі від дверцят. Фото згенероване ІІ

Конкретне місце залежить від моделі холодильника і того, наскільки щільно він заповнений. Але в будь-якому разі, що далі молоко перебуває від дверцят і що рідше на нього впливає відчинення, тим довше воно залишатиметься свіжим.

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