Как почистить серебро в домашних условиях: быстро, дешево и без царапин

Вернуть блеск серебряным украшениям можно всего за несколько минут

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Со временем серебряные украшения теряют блеск и покрываются темным неровным налетом. Многие в такой ситуации откладывают украшение подальше в шкатулку либо несут его на чистку к ювелирам.

На самом деле серебряные украшения можно легко почистить в домашних условиях. Проверенным способом поделились на se.pl.

Почему серебро темнеет

Когда серебро вступает в контакт с сероводородом, который присутствует в воздухе, а также содержится в некоторых косметических средствах, резине и даже отдельных продуктах, происходит реакция окисления. В результате на поверхности металла образуется тонкий слой сульфида серебра, из-за которого украшение желтеет, а затем темнеет вплоть до черного цвета. Это естественный процесс, и потемнение серебра совсем не означает, что украшение испорчено безвозвратно.

Чем почистить серебро

Для того чтобы вернуть серебряным украшениям блеск, есть несколько способов. Но сразу нужно учесть, что они подходят для чистых серебряных изделий без вставок жемчуга, опалов, бирюзы или янтаря.

Способ с фольгой. Небольшую миску нужно застелить алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх, налить туда горячую воду и добавить по чайной ложке соли и пищевой соды. Украшение опустить в раствор и оставить примерно на 15 минут. После этого цепочку или кольцо промыть под проточной водой и вытереть мягкой тканью.

Сода и фольга помогут очистить серебро. Фото: скриншот Oksana Vision/YouTube

Быстрый вариант без фольги. Если под рукой нет фольги, можно просто высыпать чайную ложку пищевой соды в горячую воду и опустить туда потускневшее украшение на несколько минут. Этого бывает достаточно, чтобы снять легкий темный налет.

Способ с зубной пастой. Еще один вариант — мягкая зубная паста без абразивных частиц (важно, чтобы в составе не было крупных чистящих гранул, иначе на металле останутся царапины). Ее нужно нанести на украшение, оставить примерно на 20 минут, а затем аккуратно счистить мягкой щеткой и смыть водой.

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