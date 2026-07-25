Як почистити срібло в домашніх умовах: швидко, дешево та без подряпин

Повернути блиск срібним прикрасам можна всього за кілька хвилин

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З часом срібні прикраси втрачають блиск і вкриваються темним нерівним нальотом. Багато хто в такій ситуації відкладає прикрасу подалі в скриньку або несе її на чистку до ювелірів.

Насправді срібні прикраси можна легко почистити в домашніх умовах. Перевіреним способом поділилися на se.pl.

Чому срібло темніє

Коли срібло вступає в контакт із сірководнем, який присутній у повітрі, а також міститься в деяких косметичних засобах, гумі й навіть окремих продуктах, відбувається реакція окиснення. У результаті на поверхні металу утворюється тонкий шар сульфіду срібла, через який прикраса жовтіє, а потім темніє аж до чорного кольору. Це природний процес, і потемніння срібла зовсім не означає, що прикраса зіпсована безповоротно.

Чим почистити срібло

Для того щоб повернути срібним прикрасам блиск, є кілька способів. Але одразу потрібно врахувати, що вони підходять для чистих срібних виробів без вставок перлів, опалів, бірюзи чи бурштину.

Спосіб із фольгою. Невелику миску потрібно застелити алюмінієвою фольгою блискучою стороною нагору, налити туди гарячу воду й додати по чайній ложці солі та харчової соди. Прикрасу опустити в розчин і залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього ланцюжок або каблучку промити під проточною водою та витерти м'якою тканиною.

Сода та фольга допоможуть очистити срібло. Фото: скріншот Oksana Vision/YouTube

Швидкий варіант без фольги. Якщо під рукою немає фольги, можна просто висипати чайну ложку харчової соди в гарячу воду і опустити туди прикрасу на кілька хвилин. Цього буває достатньо, щоби зняти легкий темний наліт.

Спосіб із зубною пастою. Ще один варіант — м'яка зубна паста без абразивних частинок (важливо, щоб у складі не було великих чистих гранул, інакше на металі залишаться подряпини). Її потрібно нанести на прикрасу, залишити приблизно на 20 хвилин, а потім акуратно зчистити м'якою щіткою та змити водою.

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