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Кондиционер для белья за копейки: рецепт из двух ингредиентов, которые есть на любой кухне

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Стирка
Стирка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Домашний кондиционер не только сделает белье мягче, но и очистит стиральную машину

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Флакон кондиционера для белья стоит недешево, а результат от его использования радует не всегда. Иногда после стирки он оставляет резкий искусственный запах или тонкую пленку, которая с трудом выполаскивается.

Вместо покупного кондиционера можно использовать домашнее средство, которое легко приготовить всего из двух ингредиентов. Рецептом поделились Dom wprost.

Задача любого кондиционера для белья — смягчить волокна ткани и снять статическое электричество после стирки. Но большинство магазинных средств делают это за счет силиконовых и ароматических компонентов, которые оседают на волокнах слоем и плохо смываются водой.

Со временем эта пленка накапливается на постельном белье, полотенцах и одежде, из-за чего ткани хуже впитывают влагу, а сама вещь начинает пахнуть не свежестью, а химией. К тому же регулярная покупка кондиционера ощутимо бьет по бюджету.

Чем заменить кондиционер для белья

Простая и куда более дешевая альтернатива — смесь из обычного уксуса и воды. Она смягчает ткани так же эффективно, а заодно помогает бороться с известковым налетом внутри самой стиральной машины, продлевая ей срок службы.

Чем заменить кондиционер для стирки
Уксус с водой заменит кондиционер для стирки. Фото: Freepik

Для приготовления понадобится

  • 1 литр уксуса
  • 1 литр кипяченой или дистиллированной воды
  • при желании — несколько капель эфирного масла

Ингредиенты необходимо просто смешать и залить в отсек для кондиционера вместо обычного средства.

Стоит учесть, что этот раствор не дает того парфюмерного аромата, к которому многие привыкли от магазинных средств. Если запах белья все же важен, можно добавить несколько капель любимого эфирного масла прямо в раствор либо капнуть его на небольшой лоскут хлопковой ткани и положить этот лоскут в барабан вместе с бельем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить порошок для стирки.

Теги:
#Белье #Стирка #Кондиционер #Лайфхак