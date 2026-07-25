Кондиціонер для білизни за копійки: рецепт із двох інгредієнтів, які є на будь-якій кухні

Домашній кондиціонер не лише зробить білизну м’якшою, а й очистить пральну машину

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Флакон кондиціонера для білизни коштує недешево, а результат від його використання радує не завжди. Іноді після прання він залишає різкий штучний запах або тонку плівку, яка важко виполіскується.

Замість покупного кондиціонера можна використовувати домашній засіб, який легко приготувати лише з двох інгредієнтів. Рецептом поділилися Dom wprost.

Завдання будь-якого кондиціонера для білизни — пом’якшити волокна тканини та зняти статичну електрику після прання. Але більшість магазинних засобів роблять це за рахунок силіконових і ароматичних компонентів, які осідають на волокнах шаром і погано змиваються водою.

З часом ця плівка накопичується на постільній білизні, рушниках і одязі, через що тканини гірше вбирають вологу, а сама річ починає пахнути не свіжістю, а хімією. До того ж регулярна купівля кондиціонера відчутно б’є по бюджету.

Чим замінити кондиціонер для білизни

Проста і значно дешевша альтернатива — суміш зі звичайного оцту та води. Вона пом’якшує тканини так само ефективно, а також допомагає боротися з вапняним нальотом усередині самої пральної машини, продовжуючи термін її служби.

Оцет із водою замінить кондиціонер для прання. Фото: Freepik

Для приготування знадобиться

1 літр оцту

1 літр кип’яченої або дистильованої води

за бажання — кілька крапель ефірної олії

Інгредієнти необхідно просто змішати та залити у відсік для кондиціонера замість звичайного засобу.

Варто врахувати, що цей розчин не дає того парфумерного аромату, до якого багато хто звик від магазинних засобів. Якщо запах білизни все ж важливий, можна додати кілька крапель улюбленої ефірної олії прямо в розчин або крапнути її на невеликий шматок бавовняної тканини й покласти цей шматок у барабан разом із білизною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати порошок для прання.