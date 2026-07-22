Хлопковая постель выходит из моды: в трендах материал, который спасет от жары и улучшит сон

Некоторые виды ткани способны улучшить микроклимат вокруг тела

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Долгое время спасением сна во время летней жары считалась постель из хлопка. Однако в последнее популярность набирает другой материал.

Об этом пишет Kobieta gazeta. Эксперты отмечают, что правильно подобранное постельное белье может помочь снизить тепловой стресс — дискомфорт, возникающий из-за чрезмерно высоких температур во время сна.

В связи с этим в последнее в трендах все чаще оказывается постель из льна.

Льняное постельное белье. Фото - kohana.in.ua

"Японские ученые продемонстрировали, что эта ткань может быть особенно эффективна в жарких условиях, поскольку она эффективно отводит влагу от кожи. В их исследовании сравнивался сон восьми здоровых мужчин, которые использовали хлопчатобумажное и льняное постельное белье в жаркую погоду. Результаты показали, что те, кто спал под льняным бельем, просыпались реже, чувствовали себя менее жарко и реже жаловались на потливость. Кроме того, микроклимат вокруг тела был более комфортным, чем при использовании хлопчатобумажного белья", — говорится в материале.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", материал, считавшийся устаревшим, снова в моде: лучшее напольное решение в 2026 году.