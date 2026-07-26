Миллионы людей игнорируют эту часть терки: для чего создана зубчатая сторона

Маленькие отверстия терки созданы не просто так

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Большинство людей годами пользуются кухонной теркой, натирая сыр, овощи или другие продукты, но одна часть часто остается без внимания. Речь идет о стороне с мельчайшими отверстиями, предназначение которой для многих стало настоящей загадкой.

Как выяснилось, эта сторона имеет вполне конкретное предназначение. Она создана для очень мелкого натирания продуктов, когда нужно получить почти порошкообразную текстуру, пояснили в Dnevno.

Именно здесь лучше всего натирать:

пармезан и другие сыры;

цедру лимона, апельсина или лайма;

чеснок;

имбирь;

мускатный орех;

шоколад;

картофель.

Зачем действительно нужны маленькие отверстия терки. Фото: РБК-Украина

Почему эта сторона редко используется

По словам экспертов по кулинарии, мелкие отверстия дают очень тонкие кусочки продуктов, быстро смешивающихся с соусами, заправками или горячими блюдами. К примеру, мелко натертый сыр легче плавится и придает блюдам более насыщенный вкус.

Однако именно эта часть терки считается наиболее неудобной в использовании. Из-за маленьких отверстий легко повредить пальцы, а очищать ее после работы гораздо сложнее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что добавить в воду во время варки яиц, чтобы скорлупа снималась почти сама.