Положите губку в морозилку на ночь: она точно пригодится во время отдыха на природе

Обычная губка получила неожиданное применение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычная губка может быть полезна не только для мытья посуды. Ее можно хранить в морозильной камере.

Замороженная губка может помочь решить несколько бытовых задач. Об этом подробнее написало издание Оk Diario.

Секрет очень прост и заключается в том, что после замерзания она превращается в компактный охладитель, который можно использовать вместо обычного льда.

Такую губку удобно положить в сумку-холодильник, ланч-бокс или рюкзак. Она помогает дольше хранить прохладные напитки и продукты во время поездок, пикников или длительных прогулок в жару.

Губка заморожена в морозилке. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

В отличие от кубиков льда, губка имеет ещё одно преимущество — когда она начинает таять, вода не растекается по сумке. Вся влага впитывается обратно в саму губку, поэтому контейнеры и продукты остаются сухими.

Еще один плюс такого способа — экономия. Покупать специальные аккумуляторы холода не нужно, ведь губка есть почти в каждом доме. После использования ее достаточно снова намочить, положить в пакет и заморозить повторно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем хранить зажимы для хлеба. Их можно использовать в саду и на огороде.