Мільйони людей ігнорують цю частину терки: для чого створена зубчаста сторона

Маленькі отвори терки створені не просто так

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Більшість людей роками користуються кухонною теркою, натираючи сир, овочі чи інші продукти, але одна її частина часто залишається без уваги. Йдеться про сторону з найдрібнішими отворами, призначення якої для багатьох стало справжньою загадкою.

Як виявилося, ця сторона має цілком конкретне призначення. Вона створена для дуже дрібного натирання продуктів, коли потрібно отримати майже порошкоподібну текстуру, пояснили в Dnevno.

Саме тут найкраще натирати:

пармезан та інші тверді сири;

цедру лимона, апельсина чи лайма;

часник;

імбир;

мускатний горіх;

шоколад;

картоплю.

Навіщо насправді потрібні маленькі отвори терки. Фото: РБК-Україна

Чому ця сторона рідко використовується

За словами експертів із кулінарії, дрібні отвори дають дуже тонкі шматочки продуктів, які швидко змішуються із соусами, заправками чи гарячими стравами. Наприклад, дрібно натертий сир легше плавиться та надає стравам більш насиченого смаку.

Однак саме ця частина терки вважається найбільш незручною у використанні. Через маленькі отвори легко пошкодити пальці, а очищати її після роботи значно складніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що додати у воду під час варіння яєць, аби шкаралупа знімалась майже сама.