С Преображением Господним! Душевные поздравления с праздником и красочные открытки

Праздник Преображения Господнего также известен под названием Яблочный Спас

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августе у православных христиан и греко-католиков отмечается множество значимых праздников. Среди них особое место занимает Преображение Господне, которое в народе часто называют Яблочным Спасом. По старому стилю праздник отмечается 19 августа (по-новому 6 августа).

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток с Преображением Господним.

Верующие не только посещают церкви и освящают яблоки, мед и хлебные колосья. Священники делают акцент на духовном смысле праздника Преображения, призывая к осознанию своего христианского предназначения. Как говорится в религиозных текстах, за 40 дней до распятия Иисус Христос оказался на горе Фавор, где преобразился пред своими учениками в "божественном свете". Отсюда и возник праздник, именуемый Преображением Господним.

Открытки с Преображением Господним

Поздравления с Преображением Господним 2026

Преображение Господне: картинки с праздником