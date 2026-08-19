Скромность и цена впечатляют: Главнокомандующий ВСУ Драпатый носит легендарные часы (фото)

Главком, судя по всему, предпочитает практичность

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый засветил часы за 40 евро (чуть больше 2000 гривен). Генерал-майор носит недорогой, но легендарный аксессуар – Casio A168WA-1.

Об этих часах "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер с канала cats_and_watches. По его словам, модель вышла в 1995 году. Фактически Casio A168WA-1 стали обновленной версией легендарных F-91W — самых популярных часов в мире, которые были проданы тиражом более 100 млн экземпляров.

Какие часы носит Драпатый

Часы, которые носит Драпатый, имеет улучшенную подсветку, секундомер, таймер, будильник, отображение даты и 12/24-часовой формат. Все эти функции помещаются в компактный корпус 38,6 мм.

К слову, Драпатый не единственный из известных военных, кто выбрал скромные и практичные часы от Casio. Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко носит японские цифровые часы CASIO из популярной линейки W-218. В украинских магазинах стоимость таких часов находится в пределах 2-3 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэр Львова Садовый удивил скромными часами за копейки. Глава города Льва выбрал модель Swatch Elementary SUOB728 с белым циферблатом, черным корпусом и яркими цветными стрелками. Такие часы стоят 1500-1700 гривен.