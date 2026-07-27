Люди, которые всегда опаздывают, делают это не намеренно: почему на самом деле так происходит

Привычка приходить с опозданием может быть связана не с безразличием

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Постоянные опоздания часто воспринимают как проявление неуважения, неорганизованности или безответственности. Однако психологи утверждают, что во многих случаях причина кроется гораздо глубже.

Как пишет OK Diario, регулярные опоздания могут являться следствием особенностей мышления, а не сознательным желанием заставить других ждать.

Специалисты объясняют, что каждый человек по-разному воспринимает время. Некоторые люди систематически недооценивают, сколько минут понадобится на собрание, дорогу или выполнение даже простых дел. Поэтому они строят планы на слишком оптимистичных расчетах и почти всегда выбиваются из графика.

Особенность состоит в том, что такая ошибка часто совершается бессознательно. Человек искренне убежден, что все успеет, ведь мозг автоматически "сокращает" реальное время, необходимое для выполнения задач. Если это повторяется годами, формируется стойкая привычка, которую непросто изменить.

Хронические опоздания могут очень раздражать

Психологи также обращают внимание, что склонность к опозданию может быть связана с определенными чертами характера. Среди них – чрезмерный оптимизм, импульсивность, трудности с планированием или слабые организационные навыки. В то же время не существует единого психологического портрета человека, который всегда приходит позже других.

Например, одни берут на себя слишком много дел одновременно, другие легко отвлекаются, а некоторые настолько погружаются в интересное занятие, что просто перестают замечать течение времени. Также опоздание может быть связано со сложностью правильно расставлять приоритеты и оценивать продолжительность различных дел.

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