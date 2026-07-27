В Украине хотят отменить удержания с выплат военнослужащим: о чем идет речь

Почему просят не взыскивать алименты с выплат

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В Украине предлагают не учитывать дополнительное вознаграждение военнослужащих за участие в боевых действиях при расчете алиментов. Автор инициативы считает, что эти выплаты имеют особый статус, поскольку связаны с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Соответствующая петиция №41/010385-26эп была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Яна Дорошенко.

Почему предлагают изменить правила

Автор петиции отмечает, что инициатива не предусматривает отмены алиментных обязательств военных или ограничения прав детей.

В обращении отмечается, что алименты и дальше должны содержаться по основному денежному обеспечению военнослужащих — в частности, должностного оклада и постоянных надбавок.

В то же время боевое дополнительное вознаграждение предлагают исключить из перечня доходов, с которых осуществляется взыскание.

"Боевое дополнительное вознаграждение выплачивается за непосредственное участие в боевых действиях, выполнение задач, риск для жизни и здоровья и защиту Украины. Оно является компенсацией за исключительные условия службы, а не постоянным заработком, поэтому должно оставаться в полном распоряжении военнослужащего", — говорится в тексте петиции.

Петиция №41/010385-26эп

Какие изменения хотят внести

Инициатор обращения призывает Кабинет Министров разработать законодательные изменения, которые закрепят отдельный статус боевых выплат.

В частности, предлагается:

не считать боевое дополнительное вознаграждение доходом, с которого взыскиваются алименты;

удерживать алименты только из базовых и постоянных видов денежного обеспечения военнослужащих;

законодательно определить различие между регулярным доходом и выплатами за участие в боевых действиях.

Сбор подписей под инициативой начался 24 июля 2026 года. Для того чтобы правительство рассмотрело обращение, оно должно набрать 25 тысяч голосов. На момент публикации до завершения сбора подписей оставалось 89 дней.

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