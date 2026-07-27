Укр

Мухи перестанут залетать в дом: этот простой трюк поможет избавиться от насекомых без химии

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Надоедливые мухи
Надоедливые мухи. Фото Сгенерировано ИИ

Летом открытое окно кажется самым простым способом освежить квартиру или дом.

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Однако вместе с прохладным воздухом в дом нередко влетают незваные гости — мухи. Иногда достаточно лишь изменить привычное время проветривания, чтобы насекомых стало значительно меньше. Специалисты советуют обратить внимание на то, когда именно вы открываете окна. По их словам, проветривание в жаркие часы дня может не только не дать желаемой прохлады, но и создать благоприятные условия для появления мух в помещении. Об этом говорится на портале "Express".

В жару запахи пищи, фруктов и пищевых отходов становятся более ощутимыми, а открытое окно фактически превращается в удобный путь для насекомых. Если в это время в комнате или на кухне остаются продукты, немытая посуда или мусор, мухи могут быстро найти причину задержаться в доме.

Поэтому в самые теплые часы эксперты советуют держать окна закрытыми, особенно если они выходят на солнечную сторону. Дополнительно следует опускать жалюзи или закрывать шторы – это поможет защитить комнаты от прямых солнечных лучей и уменьшить их нагрев.

А вот для проветривания лучше выбирать утренние или вечерние часы, когда температура на улице снижается. В настоящее время свежий воздух быстрее наполняет помещение, а вентилятор помогает распределить его по комнатам. Такой простой график позволяет одновременно освежить жилье и снизить риск того, что вместе с воздухом в дом залетят мухи.

Впрочем, одного правильного проветривания может оказаться недостаточно. Чтобы насекомые не находили в доме привлекательных для себя запахов, важно регулярно убирать кухню. Фрукты лучше хранить в закрытых контейнерах или убирать в холодильник, не оставлять надолго грязную посуду в раковине, а мусор выносить как можно чаще.

Особое внимание следует уделять даже мелочам: разлитому соку, сладким напиткам, крошкам и остаткам пищи на кухонных поверхностях. То, что для человека может казаться незначительным пятном, для мух становится источником запаха, который привлекает их внимание.

Таким образом, борьба с мухами начинается не с химических средств и сложных ловушек, а с нескольких простых повадок. Если не оставлять окна открытыми в разгар жары, проветривать дом в прохладные часы и не давать насекомым доступ к источникам пищи, вероятность появления мух в помещении можно заметно снизить. Иногда, чтобы избавиться от надоедливых насекомых, достаточно просто немного изменить свой ежедневный распорядок.

Теги:
#Насекомые #Лайфхак #Мухи