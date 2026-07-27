Укр

Японцы обходятся без кондиционера: 5 уловок, которые помогут пережить жару даже в +35

Автор
Юлия Закирова
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Автор
Это действительно работает
Это действительно работает. Фото Телеграф

Эти простые методы не требуют больших затрат, но помогают сделать дом заметно прохладнее

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Жара возвращается с новой силой и заставляет многих украинцев держать круглосуточно включенными кондиционеры. Однако в Японии, где высокая температура сочетается с повышенной влажностью, уже давно используются естественные способы охлаждения жилья.

Подробнее об этом рассказало испанское издание OkDiario.

Одним из самых известных японских решений является сударе – легкие бамбуковые шторы, которые устанавливают снаружи окон или на балконах. Они задерживают прямые солнечные лучи до того, как тепло попадет в помещение. Благодаря этому комнаты нагреваются гораздо медленнее, а потребность в использовании кондиционера уменьшается.

Еще один эффективный способ – правильное проветривание. В Японии советуют открывать окна только ранним утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже. В самые жаркие часы дня их, напротив, следует держать закрытыми вместе со шторами или жалюзи, чтобы не впускать горячий воздух.

Эти методы используются веками

Помогает и так называемый учи-мидзу – традиционный способ охлаждения двора. Для этого перед домом, на балконе или террасе разбрызгивают воду. При испарении она частично снижает температуру окружающего воздуха, создавая ощущение свежести. Этот метод в Японии используют уже многие поколения.

Еще один японский совет касается текстиля. Летом рекомендуют заменить плотные ткани на легкие натуральные материалы – лен или хлопок. Они лучше пропускают воздух, быстрее отводят влагу и создают более комфортные условия для сна даже без кондиционера.

Также стоит обратить внимание на растения. В Японии их часто высаживают у окон или на балконах, создавая так называемые "зеленые петли". Листья затеняют стекло, уменьшают нагрев стен и одновременно охлаждают воздух благодаря естественному испарению влаги.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трюке древних египтян, который быстро спасет от жары.

Теги:
#Жара #Охлаждение #Лайфхак