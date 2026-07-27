Предательницу Украины Варум наказали в США

Выступившая в России певица дважды попалась на крупных долгах

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Уроженка Львова Анжелика Варум, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжает выступать в стране-агрессоре, оказалась в центре скандала из-за долгов за содержание недвижимости в США.

РосСМИ сообщают, что 57-летняя певица дважды допускала возникновение крупных задолженностей по своей квартире в Майами, из-за чего на жилье накладывали залоговые ограничения. Речь идет об апартаментах в жилом комплексе Aventi at Aventura, построенном в 2001 году. Квартира площадью 122 квадратных метра была приобретена Варум в январе 2021 года за $345 тысяч. Сейчас аналогичная недвижимость в этом комплексе может стоить около $750 тысяч.

Жилой комплекс Aventi at Aventura

Ежегодный налог на недвижимость составляет около $5,8 тысячи, а ежемесячные взносы в ассоциацию собственников жилья — примерно $700. Сам комплекс не относится к категории элитных: среди его удобств — консьерж, парковка и бассейн.

Отмечается, что певица якобы неоднократно допускала просрочки по обязательным платежам. В июле 2024 года на квартиру якобы был наложен lien — залоговое обременение, которое может осложнить продажу недвижимости и негативно отразиться на кредитной истории владельца. В случае длительной неуплаты ассоциация собственников жилья может обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности и инициировать принудительную продажу недвижимости.

До этого дело, по данным публикаций, не дошло: примерно через полгода Варум погасила задолженность, выплатив около $5,3 тысячи с учетом штрафов и пеней. В январе 2025 года обременение с квартиры сняли.

Документ о взыскании задолжонности певицы в 2025 году

Однако уже в октябре 2025 года на недвижимость якобы вновь наложили lien — на этот раз из-за долга около $6 тысяч. Вторую задолженность певица погасила быстрее: спустя примерно три месяца, в январе 2026 года.

Известно, что Варум приобрела недвижимость во Флориде через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Объект был оформлен на принадлежащую ей флоридскую компанию якобы, чтобы обойти антироссийские санкции.

Напомним, что 1 марта 2022 года Анжелика Варум заявила в соцсетях, что она против войны, однако не назвала Россию виновницей. Далее она избегала темы войны в стране, где родилась и выросла. Она живет в браке с российским певцом Леонидом Агутиным, который незаконно посещал аннексированный Крым, а позже еще и выступил перед преступницей, похищающей детей из Украины.