Не трите пятно часами: как легко отмыть зеленку подручными средствами (видео)

Зеленка давно остается одним из самых распространенных средств в домашних аптечках.

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Ее используют для обработки царапин, порезов и мелких повреждений кожи. Однако вместе с пользой это средство имеет один существенный недостаток — устойчивый зеленый пигмент, легко оставляющий следы не только на руках, но и на одежде, мебели или других поверхностях.

Часто после неосторожного открывания флакона обычное мытье водой с мылом не дает желаемого результата. Об одном из способов выведения зеленки рассказывает " glebrepich ".

Как быстро очистить кожу от зеленки

Если зеленка попала на руки, главное – не пытаться оттереть пятно слишком сильно. Жесткие щетки или чрезмерное трение могут раздражать кожу, но не ускорят процесс очищения.

Один из доступных способов – использовать спиртовой раствор. Медицинский спирт, антисептик или спиртовые салфетки помогают растворить краситель и постепенно убрать зеленые следы. После этого лучше нанести на кожу увлажняющий крем, ведь спирт может пересушивать ее.

Еще один вариант – лимонный сок. Благодаря природным кислотам он помогает осветить пятно. Для этого достаточно нанести чуть-чуть сока на ватный диск и осторожно протереть загрязненный участок.

Также для чувствительной кожи можно использовать растительное масло или детский крем. Средство следует нанести на несколько минут, после чего смыть теплой водой с мылом.

Чем вывести зеленку из одежды

Пятна на ткани нуждаются в быстрой реакции. Чем длиннее краситель остается на материале, тем сложнее его полностью удалить.

Для начала можно воспользоваться хозяйственным мылом. Пятно нужно хорошо намылить, оставить примерно на 20–30 минут, а затем постирать в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Еще один домашний способ – смесь пищевой соды и уксуса. Соду насыпают на пятно, добавляют несколько капель уксуса и ждут, пока завершится реакция. После этого ткань необходимо хорошо прополоскать и постирать.

Для белых вещей иногда используют перекись водорода. Его наносят на загрязнение на несколько минут, а затем стирают одежду. Вместе с цветными тканями следует быть осторожными, ведь перекись может изменить оттенок материала.