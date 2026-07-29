Забудьте о химии: американцы начали спасать помидоры от болезней с помощью простого продукта с кухни

Ученые выяснили, что от вирусов томатов эффективна не только "химия"

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В последние годы тепличные томаты в Северной Америке неоднократно страдали от серьезных вирусных заболеваний, что приводило к большим финансовым потерям. Чтобы найти наиболее эффективные способы защиты растений, ученые провели масштабное исследование.

Специалисты проверили 16 коммерческих дезинфицирующих средств против четырех распространенных возбудителей: вируса мозаики пепино (PepMV), вироида веретеновидности клубней картофеля (PSTVd), вируса мозаики томата (ToMV) и вируса табачной мозаики (TMV). Каждый препарат тестировали в нескольких независимых экспериментах, чтобы получить максимально достоверные результаты.

По итогам исследования американские ученые пришли к выводу, что наиболее эффективными средствами против вирусных болезней оказались три варианта. Первые два — отбеливатель и специальный дезинфектор. А вот третьим неожиданно стало обезжиренное сухое молоко, которое разводили водой и использовали для создания так называемого молочного барьера.

Молочный барьер — это тонкая защитная пленка из белков, которая остается на поверхности растения после обработки раствором сухого молока (1 часть сухого молока на 10 частей воды).

По словам специалистов, эффективность такого метода связана с молочными белками, прежде всего казеином. Они связывают частицы вирусов, уменьшают их активность и помогают снизить риск распространения инфекции.

Как использовать сухое молоко или сыворотку для защиты томатов от вирусов:

Регулярно опрыскивайте растения раствором, чтобы поддерживать защитный молочный барьер.

Перед пасынкованием томатов смачивайте в растворе руки и инструменты, чтобы снизить вероятность переноса инфекции от растения к растению.

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