Пакет АТБ "покорил" еще одну страну: украинец показал фото из родины Санта-Клауса

Его заметили далеко за пределами Украины

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Фирменный пакет украинской сети супермаркетов "АТБ" снова привлек внимание пользователей соцсетей — на этот раз его сфотографировали в Финляндии.

Фотографию опубликовал украинец в соцсети Threads. На фото видна комната с большим окном, за которым открывается солнечный пейзаж. На переднем плане стоит светлый стул, на котором лежит бело-зеленый фирменный пакет сети супермаркетов "АТБ".

Пакет "АТБ" в Финляндии. Фото: nazartsurkan/threads

"Salo и пакетик "АТБ". Пол Финляндии со мной проехал", — говорится в сообщении.

В социальных сетях регулярно появляются фотографии фирменных пакетов "АТБ" возле известных туристических локаций, в аэропортах, поездах и даже на других континентах.

История популярности фирменного пакета берет начало еще в 2018 году. Тогда, как сообщала сеть "АТБ", компания запустила флешмоб, в рамках которого покупатели фотографировали брендированный пакет в разных странах мира.

Со временем такие снимки перестали быть лишь маркетинговой акцией. Пользователи соцсетей превратили их в отдельный интернет-мем, а сам пакет стал элементом современной украинской поп-культуры.

Флешмоб с пакетом "АТБ"

Популярность пакета "АТБ" нашла отражение и в украинской музыке. В частности, его упоминает группа MOZGI в своем треке со строкой: "Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ".

Песня набрала десятки миллионов просмотров на YouTube, а сама фраза стала узнаваемой среди украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети обсуждают управляющую "АТБ" с редкой фамилией.