Почему посылки из-за границы не приходят вовремя: в "Новой почте" объяснили причину задержек

Клиенты могут ждать отправки неделями

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Международные посылки "Новой почты" начали задерживаться после того, как в результате российской атаки в ночь на 19 июля был разрушен один из ключевых таможенно-логистических терминалов компании под Киевом.

Об этом рассказала пресс-служба "Новой почты" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"В ночь на 19 июля в результате массированной атаки врага на Киевщину был разрушен один из ключевых таможенно-логистических терминалов Nova Global. Терминал обеспечивал таможенное оформление и дальнейшее распределение международных отправлений по всей территории Украины", — сообщили в компании.

Что известно о поврежденном комплексе Amtel

Таможенный склад Nova Global размещался на территории логистического комплекса Amtel под Киевом. Именно по этому объекту проходила часть международных отправлений компании — от таможенного оформления до дальнейшего распределения по Украине.

После разрушения склада Nova Global была вынуждена перенести часть операций на резервные мощности. Из-за этого увеличилась нагрузка на другие звенья системы, что и стало причиной временных задержек с международными посылками.

Логистический комплекс Amtel после удара

Почему возникли задержки

После уничтожения объекта Nova Global активировала резервные мощности и перенаправила логистические операции на резервный терминал во Львове.

"Nova Global оперативно активировала резервные мощности и перенаправила логистические операции и процессы таможенного оформления на резервный терминал. В связи с перенастройкой логистических процессов возможны временные задержки в обработке и доставке международных отправлений", — отметили в компании.

Сейчас Nova Global не называет конкретных сроков полного восстановления работы.

В то же время компания уверяет, что работает над возвращением к стандартным срокам доставки.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за ваше понимание. Мы работаем над скорейшим возвращением к стандартным срокам обработки и доставки", — подчеркнули в Nova Global.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить возмещение за потерянную из-за атаки посылку и что обязательно нужно указать в заявлении.