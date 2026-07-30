Цвет и цена ничего не значат: как не ошибиться с покупкой лосося
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Дешевый лосось — не всегда выгодно
При покупке лосося легко ошибиться. Внешне похожие куски могут кардинально отличаться по качеству, вкусу и текстуре после приготовления. Причина не только в свежести рыбы, но и в том, как долго она хранилась на воздухе, из какой части тушки она вырезана и насколько корректно соблюдались условия хранения. Нередко покупатели ориентируются только на цвет или цену, но этих признаков недостаточно, чтобы сделать удачный выбор.
Вместе с кулинарным порталом Chowhound, рассказываем, как выбрать лосося правильно, чтобы не переплатить и не разочароваться в покупке.
Качество куска зависит не только от свежести рыбы как таковой. К примеру, целая рыба портится медленнее, чем уже нарезанное филе или стейки. Ее мясо не находится долго на открытом воздухе и меньше подвержено окислению.
О плохом качестве может свидетельствовать и слишком низкая цена по сравнению с другими кусками лосося. Как правило это сигнализирует либо о неидеальном качестве, либо о том, что рыбу пытаются продать до истечения срока годности.
Как правильно выбрать лосось
- Свежий лосось должен выглядеть влажным и слегка блестящим, а не тусклым или подсохшим по краям.
- Проверьте плотность мяса. При легком нажатии оно должно быть упругим и быстро восстанавливать форму, а не оставлять вмятину.
- Обратите внимание на запах. Свежая рыба пахнет морем, но не резким рыбным или кислым запахом.
- Если есть возможность взять целую рыбу, выбирайте ее. По свежести это чаще всего лучший вариант, а голову и кости потом можно использовать для бульона.
- У целой рыбы обращайте внимание на жабры (они должны быть насыщенно-красными) и глаза (ясные, не мутные). Эти признаки работают и для рыбы, которая была заморожена сразу после вылова.
- Выбирайте ту часть тушки, с которой умеете работать дома. Филе обычно удобнее стейков, потому что в нем меньше костей и легче их вынуть заранее, а не когда рыба уже на тарелке.
- Для суши или другого блюда из сырой рыбы дома берите филе, помеченное как выращенное на ферме и подвергнутое быстрой заморозке. Это снижает риск паразитов.
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