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Цвет и цена ничего не значат: как не ошибиться с покупкой лосося

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лосось Новость обновлена 30 июля 2026, 19:33
Лосось. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Дешевый лосось — не всегда выгодно

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При покупке лосося легко ошибиться. Внешне похожие куски могут кардинально отличаться по качеству, вкусу и текстуре после приготовления. Причина не только в свежести рыбы, но и в том, как долго она хранилась на воздухе, из какой части тушки она вырезана и насколько корректно соблюдались условия хранения. Нередко покупатели ориентируются только на цвет или цену, но этих признаков недостаточно, чтобы сделать удачный выбор.

Вместе с кулинарным порталом Chowhound, рассказываем, как выбрать лосося правильно, чтобы не переплатить и не разочароваться в покупке.

Качество куска зависит не только от свежести рыбы как таковой. К примеру, целая рыба портится медленнее, чем уже нарезанное филе или стейки. Ее мясо не находится долго на открытом воздухе и меньше подвержено окислению.

Как правильно выбрать лосось - лайфхак
Стейк лосося. Фото: magnific.com

О плохом качестве может свидетельствовать и слишком низкая цена по сравнению с другими кусками лосося. Как правило это сигнализирует либо о неидеальном качестве, либо о том, что рыбу пытаются продать до истечения срока годности.

Как правильно выбрать лосось

  • Свежий лосось должен выглядеть влажным и слегка блестящим, а не тусклым или подсохшим по краям.
  • Проверьте плотность мяса. При легком нажатии оно должно быть упругим и быстро восстанавливать форму, а не оставлять вмятину.
  • Обратите внимание на запах. Свежая рыба пахнет морем, но не резким рыбным или кислым запахом.
  • Если есть возможность взять целую рыбу, выбирайте ее. По свежести это чаще всего лучший вариант, а голову и кости потом можно использовать для бульона.
  • У целой рыбы обращайте внимание на жабры (они должны быть насыщенно-красными) и глаза (ясные, не мутные). Эти признаки работают и для рыбы, которая была заморожена сразу после вылова.
  • Выбирайте ту часть тушки, с которой умеете работать дома. Филе обычно удобнее стейков, потому что в нем меньше костей и легче их вынуть заранее, а не когда рыба уже на тарелке.
  • Для суши или другого блюда из сырой рыбы дома берите филе, помеченное как выращенное на ферме и подвергнутое быстрой заморозке. Это снижает риск паразитов.

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Теги:
#Рыба #Лосось #Лайфхак