Цвет и цена ничего не значат: как не ошибиться с покупкой лосося

Дешевый лосось — не всегда выгодно

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При покупке лосося легко ошибиться. Внешне похожие куски могут кардинально отличаться по качеству, вкусу и текстуре после приготовления. Причина не только в свежести рыбы, но и в том, как долго она хранилась на воздухе, из какой части тушки она вырезана и насколько корректно соблюдались условия хранения. Нередко покупатели ориентируются только на цвет или цену, но этих признаков недостаточно, чтобы сделать удачный выбор.

Вместе с кулинарным порталом Chowhound, рассказываем, как выбрать лосося правильно, чтобы не переплатить и не разочароваться в покупке.

Качество куска зависит не только от свежести рыбы как таковой. К примеру, целая рыба портится медленнее, чем уже нарезанное филе или стейки. Ее мясо не находится долго на открытом воздухе и меньше подвержено окислению.

Стейк лосося. Фото: magnific.com

О плохом качестве может свидетельствовать и слишком низкая цена по сравнению с другими кусками лосося. Как правило это сигнализирует либо о неидеальном качестве, либо о том, что рыбу пытаются продать до истечения срока годности.

Как правильно выбрать лосось

Свежий лосось должен выглядеть влажным и слегка блестящим , а не тусклым или подсохшим по краям.

, а не тусклым или подсохшим по краям. Проверьте плотность мяса. При легком нажатии оно должно быть упругим и быстро восстанавливать форму , а не оставлять вмятину.

, а не оставлять вмятину. Обратите внимание на запах. Свежая рыба пахнет морем , но не резким рыбным или кислым запахом.

, но не резким рыбным или кислым запахом. Если есть возможность взять целую рыбу , выбирайте ее. По свежести это чаще всего лучший вариант, а голову и кости потом можно использовать для бульона.

, выбирайте ее. По свежести это чаще всего лучший вариант, а голову и кости потом можно использовать для бульона. У целой рыбы обращайте внимание на жабры (они должны быть насыщенно-красными) и глаза (ясные, не мутные). Эти признаки работают и для рыбы, которая была заморожена сразу после вылова.

(они должны быть насыщенно-красными) и (ясные, не мутные). Эти признаки работают и для рыбы, которая была заморожена сразу после вылова. Выбирайте ту часть тушки, с которой умеете работать дома. Филе обычно удобнее стейков, потому что в нем меньше костей и легче их вынуть заранее, а не когда рыба уже на тарелке.

Для суши или другого блюда из сырой рыбы дома берите филе, помеченное как выращенное на ферме и подвергнутое быстрой заморозке. Это снижает риск паразитов.

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