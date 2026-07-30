Колір та ціна нічого не означають: як не помилитися з покупкою лосося
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Дешевий лосось — не завжди вигідно
Під час купівлі лосося легко помилитися. Зовні схожі шматки можуть кардинально відрізнятися за якістю, смаком і текстурою після приготування. Причина не лише у свіжості риби, а й у тому, як довго вона зберігалася на повітрі, з якої частини тушки її вирізано та наскільки коректно дотримувалися умов зберігання. Нерідко покупці орієнтуються лише на колір або ціну, але цих ознак недостатньо, щоб зробити вдалий вибір.
Разом з кулінарним порталом Chowhound розповідаємо, як вибрати лосося правильно, щоб не переплатити і не розчаруватися в покупці.
Якість шматка залежить не лише від свіжості риби як такої. Наприклад, ціла риба псується повільніше, ніж уже нарізане філе чи стейки. Її м'ясо не перебуває довго на відкритому повітрі й менше піддається окисленню.
Про погану якість може свідчити й занадто низька ціна порівняно з іншими шматками лосося. Як правило, це сигналізує або про неідеальну якість, або про те, що рибу намагаються продати до закінчення терміну придатності.
Як правильно вибрати лосось
- Свіжий лосось має виглядати вологим і злегка блискучим, а не тьмяним чи підсохлим по краях.
- Перевірте щільність м'яса. При легкому натисканні воно має бути пружним і швидко відновлювати форму, а не залишати вм'ятину.
- Зверніть увагу на запах. Свіжа риба пахне морем, але не має різкого рибного чи кислого запаху.
- Якщо є можливість узяти цілу рибу, обирайте її. За свіжістю це найчастіше найкращий варіант, а голову та кістки потім можна використати для бульйону.
- У цілої риби звертайте увагу на зябра (вони мають бути насичено-червоними) та очі (ясні, не каламутні). Ці ознаки працюють і для риби, яка була заморожена одразу після вилову.
- Обирайте ту частину тушки, з якою вмієте працювати вдома. Філе зазвичай зручніше за стейки, тому що в ньому менше кісток і їх легше вийняти заздалегідь, а не коли риба вже на тарілці.
- Для суші чи іншої страви із сирої риби вдома беріть філе, позначене як вирощене на фермі та піддане швидкому заморожуванню. Це знижує ризик паразитів.
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