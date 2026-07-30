Колір та ціна нічого не означають: як не помилитися з покупкою лосося

Дешевий лосось — не завжди вигідно

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Під час купівлі лосося легко помилитися. Зовні схожі шматки можуть кардинально відрізнятися за якістю, смаком і текстурою після приготування. Причина не лише у свіжості риби, а й у тому, як довго вона зберігалася на повітрі, з якої частини тушки її вирізано та наскільки коректно дотримувалися умов зберігання. Нерідко покупці орієнтуються лише на колір або ціну, але цих ознак недостатньо, щоб зробити вдалий вибір.

Разом з кулінарним порталом Chowhound розповідаємо, як вибрати лосося правильно, щоб не переплатити і не розчаруватися в покупці.

Якість шматка залежить не лише від свіжості риби як такої. Наприклад, ціла риба псується повільніше, ніж уже нарізане філе чи стейки. Її м'ясо не перебуває довго на відкритому повітрі й менше піддається окисленню.

Стейк лосося. Фото: magnific.com

Про погану якість може свідчити й занадто низька ціна порівняно з іншими шматками лосося. Як правило, це сигналізує або про неідеальну якість, або про те, що рибу намагаються продати до закінчення терміну придатності.

Як правильно вибрати лосось

Свіжий лосось має виглядати вологим і злегка блискучим , а не тьмяним чи підсохлим по краях.

, а не тьмяним чи підсохлим по краях. Перевірте щільність м'яса. При легкому натисканні воно має бути пружним і швидко відновлювати форму, а не залишати вм'ятину.

При легкому натисканні воно має бути пружним і швидко відновлювати форму, а не залишати вм'ятину. Зверніть увагу на запах. Свіжа риба пахне морем , але не має різкого рибного чи кислого запаху.

Свіжа риба , але не має різкого рибного чи кислого запаху. Якщо є можливість узяти цілу рибу , обирайте її. За свіжістю це найчастіше найкращий варіант, а голову та кістки потім можна використати для бульйону.

, обирайте її. За свіжістю це найчастіше найкращий варіант, а голову та кістки потім можна використати для бульйону. У цілої риби звертайте увагу на зябра (вони мають бути насичено-червоними) та очі (ясні, не каламутні). Ці ознаки працюють і для риби, яка була заморожена одразу після вилову.

(вони мають бути насичено-червоними) та (ясні, не каламутні). Ці ознаки працюють і для риби, яка була заморожена одразу після вилову. Обирайте ту частину тушки, з якою вмієте працювати вдома. Філе зазвичай зручніше за стейки, тому що в ньому менше кісток і їх легше вийняти заздалегідь, а не коли риба вже на тарілці.

Для суші чи іншої страви із сирої риби вдома беріть філе, позначене як вирощене на фермі та піддане швидкому заморожуванню. Це знижує ризик паразитів.

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