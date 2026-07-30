Оштрафуют даже, если парковка оплачена: в эту ловушку водители попадают по невнимательности

В украинских городах все чаще можно заметить подобные дорожные знаки

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Некоторые водители могут припарковать авто в "зоне стоянки" и все равно получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Дело в том, что иногда дорожные знаки сопровождаются дополнительными табличками "способ установки транспортного средства на стоянку".

Невнимательные воители могут угодить в "ловушку". На это обратил внимание пользователь в threads.

Кто не знал, это новая тема. Парковаться можно только передом. Эта "беха" припарковалась с нарушением — водителя оштрафуют. Это новый знак. Теперь надо быть внимательнее. Пользователь прокомментировал видео

Отметим, на видео представлен дорожный знак дополнительной информации (табличка) "Способ постановки транспортного средства на стоянку" передом к тротуару под прямым углом к бордюру. На кадрах видно, что водитель BMW припарковался задней частью транспортного средства под углом к тротуару, нарушив данное ПДД. Рядом с ним машина стоит правильно.

За подобное нарушение водителю BMW грозит административный штраф в размере 255 гривен (ч.1 ст. 122 КУоАП — нарушение требований дорожных знаков). Если бы такая парковка создала существенную преграду для движения или угрозу безопасности, штраф возрос бы до 680 гривен (ч. 3 ст. 122 КУоАП).

Добавим, что если машина установлена передом к тротуару, то выхлопные газы, сажа и горячий воздух от работающих двигателей (особенно при прогреве) не идут на пешеходную зону, где ходят люди и гуляют дети, а также размещены кафе.

Напомним, многие водители считают, что оставить автомобиль на газоне на несколько минут — незначительное нарушение. Однако украинское законодательство трактует такие действия по-другому.