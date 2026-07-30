На переработку или… Что в "АТБ" делают с фруктами, которые уже не подходят для продажи

По таким вопросам в компании установлены четкие правила

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во всех магазинах сети "АТБ" внимательно относятся к продаваемым товарам. В частности, если фрукты потеряли товарный вид, их отправляют на утилизацию.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, этот процесс непрерывный и в магазинах постоянно заменяют скоропортящиеся продукты.

Он подчеркнул, что фрукты, которые уже нельзя продавать, не отправляются на переработку (например, абрикосы на курагу или виноград на изюм) через собственные торговые марки сети, такие как "Своя линия", "Умный выбор" и другие. Все потерявшие ликвидность товары сразу идут на утилизацию и это может повторяться даже по пять раз в день.

Отдел с фруктами в АТБ. Фото иллюстративное

Какие еще нюансы работы компании раскрыл работник "АТБ"?

Как сообщал "Телеграф", сотрудник компании рассказал, что в "АТБ" нельзя занести деньги позже, даже если речь идет всего о 5 гривен, а вы ходите в этот супермаркет каждый день и вас там хорошо знают.

По его словам, сумма в кассе всегда должна четко соответствовать общей стоимости проданного товара. Дело не в доверии или недоверии к покупателям, просто в любой момент может прийти налоговая для пересчета кассы. Именно поэтому в сети установлены строгие правила по этому поводу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели рассказали, что их больше всего раздражает в магазинах сети "АТБ".