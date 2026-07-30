Ленивые шашлычки в духовке: сочно, быстро и без лишних хлопот

Шашлычки получают хрустящими снаружи и сочными внутри

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Шашлык ассоциируется с мангалом, углями и долгим ожиданием. Но есть способ получить похожий быстро и не выходя из дома. Достаточно лаваша, куриного фарша, сыра и духовки, чтобы за полчаса приготовить рулетики, которые внешне и по текстуре напоминают шашлычки на шпажках.

Рецептом такой закуски поделились на странице me.lena.ua в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш или тортилья — 4 шт.;

куриный фарш — 300 г;

зелень — по вкусу;

моцарелла— 40 г;

яичный желток — 1 шт.

Способ приготовления:

Если тортилья круглая, обрезать края так, чтобы получились квадраты одинакового размера. К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо подойдет сухой чеснок. Выложить фарш тонким слоем на каждый квадрат тортильи, сверху добавить немного моцареллы. Свернуть заготовки в плотные рулетики, нанизать на деревянные шпажки и аккуратно разрезать на порционные кусочки. Смазать поверхность рулетиков взбитым желтком, по желанию посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, до появления золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Ленивые шашлычки лучше подавать теплыми, сразу после духовки, пока корочка остается хрустящей. Их можно дополнить йогуртовым или томатным соусом, а также свежими огурцами, помидорами и перцем.