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Ленивые шашлычки в духовке: сочно, быстро и без лишних хлопот

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Закуска из лаваша и фарша
Закуска из лаваша и фарша. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Шашлычки получают хрустящими снаружи и сочными внутри

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Шашлык ассоциируется с мангалом, углями и долгим ожиданием. Но есть способ получить похожий быстро и не выходя из дома. Достаточно лаваша, куриного фарша, сыра и духовки, чтобы за полчаса приготовить рулетики, которые внешне и по текстуре напоминают шашлычки на шпажках.

Рецептом такой закуски поделились на странице me.lena.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш или тортилья — 4 шт.;
  • куриный фарш — 300 г;
  • зелень — по вкусу;
  • моцарелла— 40 г;
  • яичный желток — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Если тортилья круглая, обрезать края так, чтобы получились квадраты одинакового размера.
  2. К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо подойдет сухой чеснок.
  3. Выложить фарш тонким слоем на каждый квадрат тортильи, сверху добавить немного моцареллы.
  4. Свернуть заготовки в плотные рулетики, нанизать на деревянные шпажки и аккуратно разрезать на порционные кусочки.
  5. Смазать поверхность рулетиков взбитым желтком, по желанию посыпать кунжутом.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, до появления золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Ленивые шашлычки лучше подавать теплыми, сразу после духовки, пока корочка остается хрустящей. Их можно дополнить йогуртовым или томатным соусом, а также свежими огурцами, помидорами и перцем.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Фарш #Лаваш