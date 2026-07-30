Ленивые шашлычки в духовке: сочно, быстро и без лишних хлопот
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Шашлычки получают хрустящими снаружи и сочными внутри
Шашлык ассоциируется с мангалом, углями и долгим ожиданием. Но есть способ получить похожий быстро и не выходя из дома. Достаточно лаваша, куриного фарша, сыра и духовки, чтобы за полчаса приготовить рулетики, которые внешне и по текстуре напоминают шашлычки на шпажках.
Рецептом такой закуски поделились на странице me.lena.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья — 4 шт.;
- куриный фарш — 300 г;
- зелень — по вкусу;
- моцарелла— 40 г;
- яичный желток — 1 шт.
Способ приготовления:
- Если тортилья круглая, обрезать края так, чтобы получились квадраты одинакового размера.
- К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо подойдет сухой чеснок.
- Выложить фарш тонким слоем на каждый квадрат тортильи, сверху добавить немного моцареллы.
- Свернуть заготовки в плотные рулетики, нанизать на деревянные шпажки и аккуратно разрезать на порционные кусочки.
- Смазать поверхность рулетиков взбитым желтком, по желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, до появления золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Ленивые шашлычки лучше подавать теплыми, сразу после духовки, пока корочка остается хрустящей. Их можно дополнить йогуртовым или томатным соусом, а также свежими огурцами, помидорами и перцем.