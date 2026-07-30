Ліниві шашлички в духовці: соковито, швидко та без зайвого клопоту
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Шашлички виходять хрусткими зовні та соковитими всередині
Шашлик асоціюється з мангалом, вугіллям та тривалим очікуванням. Але є спосіб отримати схожий швидко й не виходячи з дому. Достатньо лаваша, курячого фаршу, сиру та духовки, щоб за пів години приготувати рулетики, які зовні та за текстурою нагадують шашлички на шпажках.
Рецептом такої закуски поділилися на сторінці me.lena.ua у Instagram.
Інгредієнти:
- лаваш або тортилья — 4 шт.;
- курячий фарш — 300 г;
- зелень — за смаком;
- моцарелла — 40 г;
- яєчний жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Якщо тортилья кругла, обрізати краї так, щоб вийшли квадрати однакового розміру.
- До курячого фаршу додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець та спеції за смаком. Добре підійде сухий часник.
- Викласти фарш тонким шаром на кожен квадрат тортильї, зверху додати трохи моцарели.
- Згорнути заготовки в щільні рулетики, нанизати на дерев'яні шпажки й акуратно розрізати на порційні шматочки.
- Змастити поверхню рулетиків збитим жовтком, за бажанням посипати кунжутом.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, до появи золотавої скоринки.
Як і з чим подавати
Ліниві шашлички краще подавати теплими, одразу з духовки, поки скоринка залишається хрусткою. Їх можна доповнити йогуртовим або томатним соусом, а також свіжими огірками, помідорами та перцем.