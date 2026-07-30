Ліниві шашлички в духовці: соковито, швидко та без зайвого клопоту

Шашлички виходять хрусткими зовні та соковитими всередині

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Шашлик асоціюється з мангалом, вугіллям та тривалим очікуванням. Але є спосіб отримати схожий швидко й не виходячи з дому. Достатньо лаваша, курячого фаршу, сиру та духовки, щоб за пів години приготувати рулетики, які зовні та за текстурою нагадують шашлички на шпажках.

Рецептом такої закуски поділилися на сторінці me.lena.ua у Instagram.

Інгредієнти:

лаваш або тортилья — 4 шт.;

курячий фарш — 300 г;

зелень — за смаком;

моцарелла — 40 г;

яєчний жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

Якщо тортилья кругла, обрізати краї так, щоб вийшли квадрати однакового розміру. До курячого фаршу додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець та спеції за смаком. Добре підійде сухий часник. Викласти фарш тонким шаром на кожен квадрат тортильї, зверху додати трохи моцарели. Згорнути заготовки в щільні рулетики, нанизати на дерев'яні шпажки й акуратно розрізати на порційні шматочки. Змастити поверхню рулетиків збитим жовтком, за бажанням посипати кунжутом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, до появи золотавої скоринки.

Як і з чим подавати

Ліниві шашлички краще подавати теплими, одразу з духовки, поки скоринка залишається хрусткою. Їх можна доповнити йогуртовим або томатним соусом, а також свіжими огірками, помідорами та перцем.