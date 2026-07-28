Не оладьи и не запеканка: рецепт нежной закуски из кабачков

Всего один кабачок — и на столе целая гора вкусных блинчиков

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Кабачок — один из самых универсальных летних овощей, который легко вписывается в повседневное меню и помогает разнообразить рацион. Из него готовят множество блюд, а также делают заготовки на зиму. Но есть еще один удачный рецепт, который точно заслуживает внимания.

Эти кабачковые блины получаются мягкими, нежными и аппетитными на вид. При этом готовятся просто и быстро. Рецептом с нами поделились на странице an.cookbook в Instagram.

Как приготовить блинчики из кабачков

Несколько советов для тех, кто готовит это блюдо впервые. После того как кабачок натерт, важно хорошо отжать из него лишнюю жидкость, иначе тесто получится слишком жидким и блинчики будут рваться при переворачивании. Если тесто все же вышло густым, его можно разбавить небольшим количеством молока или воды до консистенции, привычной для обычных блинов. Жарить кабачковые блинчики лучше на сухой раскаленной сковороде без лишнего масла, тогда они не будут жирными и хорошо подрумянятся.

Ингредиенты:

кабачок — 400 г

яйца — 3 шт.

мука — 100 г

молоко — 200 мл

соль — по вкусу

масло гхи — для жарки

зелень — 1 пучок

плавленый сырок — 2-3 шт.

майонез — 4 ст. ложки

помидор — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

Этапы приготовления:

Кабачок натрите на терке и хорошо отожмите лишнюю влагу руками или через марлю. Добавьте к кабачку яйца, молоко, муку, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного молока или воды — оно должно быть жидковатым, как для обычных блинов. Жарьте блинчики на сухой разогретой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Для начинки натрите плавленый сырок, добавьте измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешайте. Помидор нарежьте тонкими ломтиками. На каждый блинчик выложите сырную начинку и пару ломтиков помидора, заверните рулетом или конвертиком.

Кабачковые блинчики с сырной начинкой лучше подавать теплыми, сразу после приготовления. Их можно дополнить свежими овощами или зеленью, а также подать со сметаной или легким йогуртовым соусом.