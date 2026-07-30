Имя королей и голливудского красавчика: украинцы стали необычно называть сыновей

Это имя пришло в в Украину из западной Европы

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Имя Ричард, которое является традиционным для англоязычных стран, все чаще встречается и за пределами Великобритании. Оно узнаваемо во всем мире, имеет многовековую историю и при этом остается достаточно редким в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Данное имя попало в список редкоиспользуемых, иностранных и нетипичных для украинской традиции имен, которыми называли новорожденных в Украине в первой половине 2026 года.

Значение имени

Имя Ричард происходит от протогерманского *rik- 'правитель, предводитель' и *hartu 'сильный' (современное англ. hard), следовательно, значение имени — "могучий правитель", "сильный властитель" или "храбрый лидер".

Варианты сокращенного имени

"Ричи, "Дик", "Дикон", "Дики", "Рич", "Рик", "Рико", "Рики".

География имени

Имя Ричард в Англию завезли норманны. Оно широко распространено во многих европейских языках:

Германские и другие языки: используется в немецком, норвежском, датском, шведском, исландском, голландском, а также в ирландском, шотландском, валлийском и финском языках.

используется в немецком, норвежском, датском, шведском, исландском, голландском, а также в ирландском, шотландском, валлийском и финском языках. Европейские аналоги: имя родственно таким вариантам, как шведский "Рикард", португальский и испанский "Рикарду" и "Рикардо" соответственно, а также итальянский "Риккардо" и французский "Ришар".

Где распространено имя

Наибольшую популярность имя Ричард и его формы получило в:

Великобритании;

США;

Германии;

Франции;

Польше;

Чехии.

Известные люди по имени Ричард

Ричард Львиное Сердце — король Англии, один из самых известных монархов Средневековья;

Ричард Львиное Сердце/Фото: Getty Images

Ричард Брэнсон — британский предприниматель и основатель Virgin Group;

Ричард Брэнсон/Фото: Getty Images

Ричард Гир — американский актер;

Ричард Гир/Фото: Getty Images

Ричард Гир в культовом фильме "Красотка"

Ричард Докинз — британский эволюционный биолог и популяризатор науки;

Ричард Докинз/Фото: Getty Images

Ричард Фейнман — американский физик, лауреат Нобелевской премии.

Ричард Фейнман/Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом необычном иностранном имени, которым называли новорожденных в Украине. Оно встречается в Библии.