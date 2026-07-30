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Имя королей и голливудского красавчика: украинцы стали необычно называть сыновей

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мать получает свидетельство о рождении сына/Иллюстративное фото Новость обновлена 30 июля 2026, 21:07
Мать получает свидетельство о рождении сына/Иллюстративное фото. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это имя пришло в в Украину из западной Европы

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Имя Ричард, которое является традиционным для англоязычных стран, все чаще встречается и за пределами Великобритании. Оно узнаваемо во всем мире, имеет многовековую историю и при этом остается достаточно редким в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Данное имя попало в список редкоиспользуемых, иностранных и нетипичных для украинской традиции имен, которыми называли новорожденных в Украине в первой половине 2026 года.

Значение имени

Имя Ричард происходит от протогерманского *rik- 'правитель, предводитель' и *hartu 'сильный' (современное англ. hard), следовательно, значение имени — "могучий правитель", "сильный властитель" или "храбрый лидер".

Варианты сокращенного имени

"Ричи, "Дик", "Дикон", "Дики", "Рич", "Рик", "Рико", "Рики".

География имени

Имя Ричард в Англию завезли норманны. Оно широко распространено во многих европейских языках:

  • Германские и другие языки: используется в немецком, норвежском, датском, шведском, исландском, голландском, а также в ирландском, шотландском, валлийском и финском языках.
  • Европейские аналоги: имя родственно таким вариантам, как шведский "Рикард", португальский и испанский "Рикарду" и "Рикардо" соответственно, а также итальянский "Риккардо" и французский "Ришар".

Где распространено имя

Наибольшую популярность имя Ричард и его формы получило в:

  • Великобритании;
  • США;
  • Германии;
  • Франции;
  • Польше;
  • Чехии.

Известные люди по имени Ричард

  • Ричард Львиное Сердце — король Англии, один из самых известных монархов Средневековья;
Ричард Львиное Сердце
Ричард Львиное Сердце/Фото: Getty Images
  • Ричард Брэнсон — британский предприниматель и основатель Virgin Group;
Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон/Фото: Getty Images
  • Ричард Гир — американский актер;
Ричард Гир
Ричард Гир/Фото: Getty Images
Ричард Гир в культовом фильме "Красотка"
  • Ричард Докинз — британский эволюционный биолог и популяризатор науки;
Ричард Докинз
Ричард Докинз/Фото: Getty Images
  • Ричард Фейнман — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
Ричард Фейнман
Ричард Фейнман/Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом необычном иностранном имени, которым называли новорожденных в Украине. Оно встречается в Библии.

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#Минюст #Имя