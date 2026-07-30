Имя королей и голливудского красавчика: украинцы стали необычно называть сыновей
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Это имя пришло в в Украину из западной Европы
Имя Ричард, которое является традиционным для англоязычных стран, все чаще встречается и за пределами Великобритании. Оно узнаваемо во всем мире, имеет многовековую историю и при этом остается достаточно редким в Украине.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Данное имя попало в список редкоиспользуемых, иностранных и нетипичных для украинской традиции имен, которыми называли новорожденных в Украине в первой половине 2026 года.
Значение имени
Имя Ричард происходит от протогерманского *rik- 'правитель, предводитель' и *hartu 'сильный' (современное англ. hard), следовательно, значение имени — "могучий правитель", "сильный властитель" или "храбрый лидер".
Варианты сокращенного имени
"Ричи, "Дик", "Дикон", "Дики", "Рич", "Рик", "Рико", "Рики".
География имени
Имя Ричард в Англию завезли норманны. Оно широко распространено во многих европейских языках:
- Германские и другие языки: используется в немецком, норвежском, датском, шведском, исландском, голландском, а также в ирландском, шотландском, валлийском и финском языках.
- Европейские аналоги: имя родственно таким вариантам, как шведский "Рикард", португальский и испанский "Рикарду" и "Рикардо" соответственно, а также итальянский "Риккардо" и французский "Ришар".
Где распространено имя
Наибольшую популярность имя Ричард и его формы получило в:
- Великобритании;
- США;
- Германии;
- Франции;
- Польше;
- Чехии.
Известные люди по имени Ричард
- Ричард Львиное Сердце — король Англии, один из самых известных монархов Средневековья;
- Ричард Брэнсон — британский предприниматель и основатель Virgin Group;
- Ричард Гир — американский актер;
- Ричард Докинз — британский эволюционный биолог и популяризатор науки;
- Ричард Фейнман — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другом необычном иностранном имени, которым называли новорожденных в Украине. Оно встречается в Библии.