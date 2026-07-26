Нардепке было 36 лет

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5 августа 2017 года в Хорватии в автокатастрофе погибла бывший народный депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная. Ей было 36 лет. Вместе с ней в автомобиле находилась дочь, которая выжила, а также водитель, который также погиб.

Ирина Бережная родилась в Луганске, получила юридическое образование и до прихода в политику работала нотариусом. В 2007 году она впервые стала народной депутатом от Партии регионов, а затем была переизбрана в Верховную Раду еще на один срок.

Одной из самых скандальных страниц ее политической биографии стало голосование 16 января 2014 за пакет законов, которые в Украине получили название "диктаторские". Эти документы ограничивали свободу мирных собраний, деятельность общественных организаций, СМИ и усиливали ответственность участников протестов. Именно после их принятия противостояние во время Революции Достоинства резко обострилось.

Ирина Бережная

После Революции Достоинства она регулярно появлялась на российских телеканалах, где резко критиковала новые украинские власти, выступала против курса на европейскую интеграцию и распространяла тезисы, которые совпадали с российской пропагандой.

Ирина Бережная

После начала российской агрессии против Украины Бережная стала постоянной гостьей эфиров на российских государственных телеканалах. В частности, она неоднократно появлялась в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Михаил Добкин, Ирина Бережная, Нестор Шуфрич. Фото: УНИАН

5 августа 2017 автомобиль, в котором находилась Ирина Бережная, попал в ДТП на побережье Адриатического моря в Хорватии. Машина съехала с дороги и врезалась в столб. Бывшая депутат и водитель погибли на месте, а ее дочь получила травмы, но выжила.

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