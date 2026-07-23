Разница впечатляет: как выглядел Стефанчук в весе 180 кг и как выглядит сейчас (фото)

Спикер парламента сбросил десятки килограммов

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук снова потерял около 40 килограммов. Большие изменения, заметные на фото, впечатляют. На камеру он позирует вместе с новым главой украинского правительства Сергеем Корецким.

Новое фото спикера было опубликовано на странице Кабинета министров Украины в соцсети X.

Руслан Стефанчук и Сергей Корецкий. Фото: Кабмин

"Телеграф" попросил нейросеть Gemini визуально оценить вес, который потерял Руслан Стефанчук. Изменения заметны на лице, шее, животе и талии, что в целом кардинально переворачивает впечатление. Интересно, что по оценке искусственного интеллекта, потерянный на этот раз главой парламента вес также составляет около 40 кг.

Лицо и шея: Заметно уменьшился второй подбородок, овал лица стал значительно четче.

Заметно уменьшился второй подбородок, овал лица стал значительно четче. Живот и талия: На первом фото объем живота и грудной клетки был максимальным. На втором (в черном поло) рубашка спадает практически ровно, выраженного живота уже нет.

На первом фото объем живота и грудной клетки был максимальным. На втором (в черном поло) рубашка спадает практически ровно, выраженного живота уже нет. Общий объем: Для человека ростом под 2 метра такая разница в объеме туловища и бедер свидетельствует о существенном сбросе массы.

Для человека ростом под 2 метра такая разница в объеме туловища и бедер свидетельствует о существенном сбросе массы. Оценка сброшенного веса: При росте 197 см вес 180 кг давал очень мощный силуэт. На втором фото он выглядит крепким, но значительно подтянутым мужчиной весом ориентировочно 135–145 кг. Таким образом, разница между фото составляет примерно от 35 до 45 кг (наиболее вероятно – около 40 кг).

В 2021 году в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман Стефанчук рассказал, что на тот момент весил примерно 180 кг. По его словам, чтобы сбросить вес, он уже "пробовал все".

"У меня был рекорд сброса веса – где-то почти 40 кг. Но потом каким-то странным способом он возвращался назад. То есть периодически вес вверх – вниз, вверх – вниз… Практиковал я разные диеты, знаю их все, но знаю, что все они до поры до времени, пока, как нормальный человек, не плюешь на это все… Плюс вы же понимаете, что, как всякий мужчина в хорошем весе, я люблю и умею готовить… Готовлю и я, и жена. Мы нормальные люди, любим посидеть, пообщаться. Причем жена у меня очень хрупкая", – сказал политик.

Руслан Стефанчук раньше выглядел так. Фото: ЭРА

Он рассказал, что привык к такой комплекции и ему уже сложно представить себя другим. Также он уточнил, что его рост составляет 1,97 м, и показал, что не имеет комплексов и на "ты" с самоиронией.

Руслан Стефанчук. Фото: ЭРА

"Но я никогда не комплексую ни по весу, ни по всему прочему. Мы здесь общались с пресс-секретарем, я говорю: "В интернете столько хейтеров, а давай откроем Telegram-канал и назовем его "Колыван говорит" (Колыван – богатый купец из мультфильма "Три богатыря". – ред.). То есть, я все нормально воспринимаю. Человека нельзя победить, если у него самоирония. Я всегда говорю: я в парламент уже пришел с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом. Поэтому чем-то упрекнуть меня очень сложно", — пошутил Стефанчук.

Руслан Стефанчук и Олаф Шольц. Фото: ЭРА

Ранее "Телеграф" показал, как Руслан Стефанчук выглядел в детстве. Он был довольно худощавым мальчиком.