От бухгалтерши к уборщице: история женщины, переехавшей жить в Испанию

Переезд заставил ее полностью изменить жизнь и освоить профессию, о которой раньше она даже не думала

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

24-летняя колумбийка Паула Альварес, переехавшая в Испанию в поисках лучшей жизни, откровенно рассказала, как эмиграция заставила ее кардинально сменить профессию.

О ее истории пишет El Cronista со ссылкой на публикацию девушки в TikTok.

До переезда Паула работала помощницей бухгалтера в Колумбии и жила вместе с бабушкой и дедушкой. Решение оставить привычную жизнь и отправиться в Европу удивило даже самых близких людей.

Вместе со своим партнером она приехала в Испанию только с одним небольшим чемоданом, не зная, что его ждет впереди. После переезда девушке пришлось быстро искать работу. Паула начала убирать квартиры и дома, хотя раньше никогда не выполняла подобную работу.

"Мне пришлось научиться убирать. Каждый эмигрировавший знает, что придется стать тем, кем никогда не был", — говорит она.

Случай Паулы — не исключение. Данные Национального института статистики (INE) указывают на то, что почти 45% домработников в Испании являются иностранными гражданами, и более 95% из них – женщины. В этом секторе работает более полумиллиона человек в стране.

По словам женщины, именно этот непростой период помог ей открыть новые способности. Она неожиданно полюбила кулинарию, а также научилась ценить любой труд. Свою историю она регулярно показывает в TikTok.

Паула открыто рассказывает о жизни мигрантки, работе, спорте и повседневных трудностях. Ее видео собирают тысячи просмотров и вызывают оживленное обсуждение среди пользователей.

В будущем девушка мечтает получить новое образование, построить карьеру и открыть свой бизнес. По ее словам, нынешняя работа стала лишь первым этапом на пути к будущим целям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет миллионы украинцев в Европе после потери временной защиты.