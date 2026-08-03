Від бухгалтерки до прибиральниці: історія жінки, що переїхала жити в Іспанію

Переїзд змусив її повністю змінити життя та освоїти професію, про яку вона раніше навіть не думала

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24-річна колумбійка Паула Альварес, яка переїхала до Іспанії у пошуках кращого життя, відверто розповіла, як еміграція змусила її кардинально змінити професію.

Про її історію пише El Cronista з посиланням на публікації дівчини у TikTok.

До переїзду Паула працювала помічницею бухгалтера у Колумбії та жила разом із бабусею й дідусем. Рішення залишити звичне життя та вирушити до Європи здивувало навіть найближчих людей.

Разом зі своїм партнером вона приїхала до Іспанії лише з однією невеликою валізою, не знаючи, що її чекає попереду. Після переїзду дівчині довелося швидко шукати роботу. Паула почала прибирати квартири та будинки, хоча раніше ніколи не виконувала подібної роботи.

"Мені довелося навчитися прибирати. Кожен, хто емігрував, знає, що треба стати тим, ким ніколи не був", – каже вона.

Випадок Паули не є винятком. Дані Національного інституту статистики (INE) вказують на те, що майже 45% домашніх працівників в Іспанії є іноземними громадянами, і понад 95% з них – жінки. У цьому секторі працює понад півмільйона людей у ​​країні.

За словами жінки, саме цей непростий період допоміг їй відкрити в собі нові здібності. Вона несподівано полюбила кулінарію, а також навчилася цінувати будь-яку працю. Свою історію вона регулярно показує у TikTok.

Паула відкрито розповідає про життя мігрантки, роботу, спорт та повсякденні труднощі. Її відео збирають тисячі переглядів і викликають жваве обговорення серед користувачів.

У майбутньому дівчина мріє здобути нову освіту, побудувати кар'єру та відкрити власний бізнес. За її словами, нинішня робота стала лише першим етапом на шляху до майбутніх цілей.

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