Горячая Испания или холодный прием: почему украинцы хотят уйти от "средиземноморской мечты"

Туристическая привлекательность этого государства скрывает сложные условия для постоянного проживания

Испания с первых дней полномасштабной войны стала одной из стран, которая встретила украинцев, предлагая механизм Временной защиты (Protección Temporal) и ассоциируясь в сознании с солнечным климатом и морем. Однако эйфория быстро сменилась столкновением со строгими реалиями. В украинских сообществах у Threads появилась волна откровенных комментариев, развенчивающих мифы о легкой и беззаботной жизни.

Что нужно знать:

Проблематично снять жилье из-за высоких цен на аренду

От школьников требуют знания иностранного языка

Среди переселенцев распространены платные схемы записи на бесплатные госуслуги

"Телеграф" разобрался, какие основные минусы выделяют украинцы.

Финансовые и Жилищные проблемы

Большинство комментариев подтверждают, что стоимость жилья является одной из главных преград для планирующих переезд. Примерная цена стартует от 1200€, и она постоянно растет. Некоторые пользователи сравнивают его с другими европейскими городами.

"Аренда уже как в Париже", — пишет пользователь сети

"Аренда да, от 1200€ нужно ориентироваться (при том 2 залога, риелтор хочет 100%, а без испанского контракта на работу надо сразу платить за несколько месяцев вперед). И цена на аренду постоянно растет." – поделилась женщина в Threads.

Также люди подчеркивают, что, несмотря на высокую плату за жилье, квартиры часто сдают без мебели и с плохим ремонтом, а зимой может отсутствовать отопление.

"Зимой дома холодно так что, пожалуй, проще жить на улице", — комментирует украинка

Поскольку климат в Испании достаточно мягкий, в большинстве домов централизованное отопление просто не предусмотрено.

Как отмечает другая пользовательница социальной сети svetlana.mohilova, для аренды жилья необходимо иметь запас средств около 7 000 € и более.

"Если есть отдаленная работа с ЗП от 1500€ на человека и хотя бы и запас средств 7 тыс. €+, чтобы снять жилье (это если не захотят оплату на год вперед, тогда больше) то страна замечательная!" – подчеркнула женщина.

Социально-политическая ситуация и бюрократия

Пользователи критикуют политику социалистов, считая, что она является источником большинства проблем. Кроме того, существует проблема в процессе оформления документов, он занимает много времени и происходит медленно.

"Социалисты у власти и левые взгляды в обществе. Страна теряет перспективы: увеличение налогов едва ли не каждый месяц, низкие зарплаты, высокая аренда, повышение цен" — высказалась пользовательница.

Языковые и образовательные вызовы

Для жизни и обучения в Испании недостаточно знать только английский. Испанский – является официальным языком. Однако в большинстве регионов присутствуют разные диалекты, и в зависимости от школы их изучение может отличаться.

"Здесь повсюду почти есть региональные языки, например в Валенсии учатся на валенсиано, где-то больше где-то меньше зависит от школы. У моего ребенка половина предметов на валенсиано." – пишет пользователь сети.

Проблемы безопасности

Комментатор ellaellaverano высказалась:

"Здесь ужасно, не приезжайте сюда! … и из окна вы будете видеть бомж-городок. Марокканцы насилуют женщин и детей… Ну и еще кучу чего, потому хорошо думайте"

К сожалению, упоминаются шокирующие заявления о преступлениях сексуального насилия, что подвергает сомнению чувство безопасности в крупных городах.

В Instituto Nacional de Estadística и в обзоре idealista за первое полугодие 2025 года зафиксировано 1212268 зарегистрированных преступлений по всей стране. Конвенционные преступления (убийства, ограбления, нападения, наркотики, сексуальные преступления и т.п.) составляют 79,8% от общего количества правонарушений.

Бизнес на бесплатном

Беженцы, не владеющие местным языком и не знакомые с государственными процедурами, сталкивались с ситуациями, когда за оформление услуг, которые по закону предоставляются бесплатно, приходилось платить.

"Украинцы создали свою мафию по "поиску квартир" и "помощи" получить запись на государственные услуги, которые являются бесплатными, но вы заплатите 100€", — поделилась украинка.

Ранее Телеграф рассказывал, как украинцам живется в Португалии. Примечательно, что в этой стране для мигрантов наибольшей проблемой считают стоимость аренды жилья.