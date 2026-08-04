Строят гнезда прямо над водой: что за неведомых птичек можно встретить у водоемов

У них на лапках длинные пальцы без перепонок

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В Украине можно встретить диких водяных курочек (Gallinula chloropus). Птицы имеют красные клювы с желтым кончиком и гнездятся прямо над водой.

Соответствующие кадры опубликовали в Threads. "Вы знали, что существуют дикие водяные курочки?", – спрашивает автор.

На кадрах видно, как стаи птиц плавают в водоеме и ищут пищу в камышах. Судя по красному клюву с желтым кончиком, это именно камышницы.

Кто таки камышницы или водяные курочки

Камышница — небольшая водоплавающая птица размером с голубя или небольшую домашнюю курицу. Длина ее тела составляет 30–38 см, размах крыльев — 50–62 см, а вес обычно колеблется от 200 до 500 г.

Птицу легко узнать по темному, почти черному оперению, белым полоскам по бокам тела и ярко-красному клюву с желтым кончиком. На лбу у взрослых особей хорошо заметна красная кожистая пластинка. Длинные пальцы без перепонок позволяют ей уверенно передвигаться по плавающей растительности и болотистой местности.

Камышницы населяют озера, пруды, речные заводи, болота и другие пресные водоемы с густыми зарослями тростника, рогоза или камыша. В Украине они встречаются практически по всей территории, кроме высокогорных районов Карпат.

Камышница. Фото: Открытые источники

Рацион птицы разнообразен: она питается водными растениями, семенами, ягодами, насекомыми, моллюсками, червями, головастиками и мелкой рыбой. Благодаря этому камышницу относят к всеядным видам.

Несмотря на название, камышница не является родственницей домашних кур. Она принадлежит к семейству пастушковых, куда также входят погоныши, лысухи и коростели.

Во время размножения птицы строят гнезда среди густой прибрежной растительности, нередко прямо над водой. Самка обычно откладывает от 6 до 10 яиц, а в выкармливании птенцов участвуют оба родителя.

Ранее в Днепропетровской области заметили редкую водоплавающую птицу, занесенную в Красную книгу Украины.