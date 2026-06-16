Цены на аренду квартир могут взлететь: что произошло и сколько стоят сейчас

За последний год цены уже заметно взлетели

Введение снижения налогов для арендодателей в Украине может подтолкнуть людей выйти из "тени" и начать сдавать квартиры официально — с договорами и уплатой налогов. Но сама аренда при этом может стать дороже.

Об этом в эфире телеканала "Интер" рассказала соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей. Речь идет о снижении с 23% до10%.

"Постепенно ситуация изменится, постепенно будет больше и больше легальных договоров аренды. Потому что, на самом деле, это очень существенное снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18 до 5 и плюс еще военный сбор (НДФЛ снижен с 18% до 5%, — ред.). То есть вместо 23%, по сути это станет 10%", — объяснила Соловей.

Она добавила, что данный законопроект — это некий "кнут и пряник". То есть, он предполагает хорошее снижение официального налога, но в то же время появляется реальный риск выявления нелегальных оборотов по аренде.

"И банкам, и налоговой ее нужно будет обмениваться информацию по постоянным платежам. Поэтому риск обнаружения увеличивается. Таким образом, перейти в легальную аренду, легальные уплаты налогов будет более выгодным для тех, кто сейчас этого делает нелегально", — подчеркнула соучредитель "Украинского клуба недвижимости".

Главное об аренде жилья в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Действующая система санкций за неуплату налогов уже включает штрафы и обязательство выплатить начисленные налоги. В отдельных случаях повторные нарушения могут повлечь более серьёзную ответственность, вплоть до уголовной ответственности.

Данный законопроект включает в себя внедрение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ. То есть, информация о краткосрочной и долгосрочной аренде, в том числе через такие сервисы как Airbnb и Booking.com, будет доступна налоговым органам и банкам. Так выявлять факты неуплаты налогов станет проще.

Есть также и важный нюанс — часть налоговой нагрузки арендодатели будут перекладывать на арендаторов. Речь идет о том, что цены на аренду могут подскочить

Отдельно подчёркивается, что реформа затронет не только рынок жилой недвижимости, но и сегмент небольших коммерческих помещений — гаражей, складов и небольших офисов, которые часто сдавались без официального оформления.

В целом реформа рассматривается как попытка одновременно стимулировать выход рынка из тени и увеличить налоговые поступления за счёт более прозрачного контроля доходов.

Снижение налогов для арендодателей. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Отметим, что законопроект № 15111-д Верховная Рада приняла 10 июня 2026 года.

Цены на аренду в Украине

Согласно данным сайта "ЛУН", за последний год стоимость аренды двухкомнатных квартир заметно выросла во многих областях. Меньше всего цена поднялась в Киеве — всего на 4%.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Украине в 2026. Скриншот: ЛУН

В настоящее время самая высокая аренда на съем жилья в Ужгороде. Средняя цена на аренду двухкомнатной квартиры составляет 33 тыс. гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Рада приняла скандальный закон о "налоге на OLX".