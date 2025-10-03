Не был на ее свадьбе и не видел внуков: что известно об отце Меган Маркл и как он выглядит

Бывшая актриса прекратила общение с отцом накануне свадьбы

Меган Маркл — известная американская актриса, которая в 2018 году стала женой британского принца Гарри. На свадьбе пары была мама актрисы Дория Рагланд, но не было отца Томаса Маркла. Известно, что Меган уже несколько лет не общается с отцом, даже после переезда в США.

"Телеграф" рассказывает, что известно про Томаса Маркла и как он испортил отношения с дочерью накануне ее свадьбы.

Отец Меган Маркл — кто он?

Томас Маркл родился 18 июля 1944 года в Ньюпорте, Пенсильвания, США. Сейчас ему 81 год, он с 2000-го года на пенсии и перебрался жить в Филиппины на остров Себу, пишет Express. В свое время Томас был осветителем и директором по фотографии на телевидении, работал в Голливуде над некоторыми фильмами и сериалами.

В детстве Меган часто бывала на съемках с отцом, они были близки и много времени проводили вместе. Это и определило ее будущую карьеру — она стала актрисой не в последнюю очередь благодаря поддержке отца.

Томас и Меган Маркл в молодости

Известно, что Томас Маркл дважды был женат. От первого брака с Розлин Лавлесс у него есть двое детей: Саманта и Томас-младший. А в браке с Дорией Рагланд появилась Меган.

Сейчас мужчина не работает, он ведет скромную жизнь на острове, где снимает квартиру и проводит много времени в одиночестве. Известно, что в последние годы Томас давал интервью о Меган за гонорары от прессы, таким образом зарабатывая себе на жизнь.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Images

Почему Меган Маркл не общается с отцом?

Отношения отца с дочерью испортились накануне свадьбы Меган с принцем Гарри в мае 2018 года. Они просили Томаса не общаться с прессой и папарацци, однако он ослушался и раздавал интервью о королевской паре, и зарабатывал на этом. Маркл назвала это предательством, отметив, что отец разбил ей сердце. С того времени она прекратила любое общение с ним.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри в мае 2018 года. Фото: Getty Images

Томас не был на свадьбе Меган и Гарри и не вел ее к алтарю. Дело в том, что перед самым торжеством мужчина попал в больницу с двумя сердечными приступами, перенес операцию. Его состояние здоровья не позволило прилететь в Лондон из США.

Также известно, что отец Меган Маркл не видел ее детей, рожденных в браке с принцем Гарри. Даже после переезда в США она не возобновила общение с отцом.

