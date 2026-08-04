Без світла та води, але із сауною: українець показав будинок, у якому мешкає в Канаді (відео)
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Будинок знаходиться в глушині серед дикої природи
Житло українця знаходиться в суворому регіоні Канади — Юконі. Тут взимку температура опускається до -50 градусів за Цельсієм.
Проте психолог Андрій Ледок зробив свідомий вибір — жити ближче до природи. Українець докладно розповів про свій дім.
Як це свідомо відмовитися від міських зручностей та переїхати у глушину Юкона? У цьому відео я покажу будинок на півночі Канади.
Тут немає звичного водопроводу, а побут влаштований максимально просто, мінімалістично та функціонально. Це наш усвідомлений вибір життя ближче до природи, де кожен день потребує конкретних дій, а за вікном починається справжня дика природа.
Двоповерховий будинок зроблений з величезних дерев’яних колод і стоїть на фундаменті з глини. Ледок доробляє кухню, а продукти він зберігає в холодильнику, що працює на газу,
Біля входу розташована центральна кімната будинку із каміном по центру.
На першому поверсі є ванна — влітку воду беруть з озера, в інший час її треба привозити. Для комфорту ванна кімната обладнана своєю піччю.
На другому поверсі є дві кімнати.
Будинок обігрівається за допомогою дров, проте в екстремальні морози включається також газовий обігрівач. Газ зберігається у величезних балонах.
Сауна знаходиться поряд з основним будинком.
Електрики немає, водопостачання немає. Просте та невибагливе життя. А я таке люблю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Франції є незвичайна пам’ятка — найвужчий у світі будинок. Ця півтораметрова інсталяція є справжнім випробуванням для людей, котрі бояться закритих просторів.