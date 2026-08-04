Скандально відома експрикордонниця Плантовська народила первістка й показала фото з пологового

Ексречниця ДПСУ ретельно приховувала свою вагітність

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Колишня речниця Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка прославилася завдяки відпочинку у Парижі під час повномасштабної війни, повідомила про народження первістка. Про свою вагітність вона публічно не розповідала.

Про поповнення в родині Плантовська повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала перше фото новонародженого та зворушливий допис, у якому назвала хлопчика "почутою Богом молитвою".

Експрикордонниця розповіла у дописі, що син народився 4 серпня 2026 року. Малюка назвали Дамиром, а його вага при народженні становила 2,980 кг. Вона також подякувала чоловікові за підтримку протягом усієї вагітності.

Плантовська не публікувала фотографій із вагітністю та не повідомляла про майбутнє поповнення в родині. Відомо лише, що 15 липня 2025 року вона оголосила про заручини, показавши каблучку та повідомивши, що сказала коханому "так".

Іванна Плантовська. Фото: instagram.com/ivanka.plantovska

Нагадаємо, широку популярність Іванна Плантовська отримала на початку 2023 року після публікації фотографій із лакшері відпочинку в Парижі. Тоді її розкішна поїздка викликала суспільний резонанс, після чого в Державна прикордонна служба України повідомили про її звільнення. Згодом вона переїхала за кордон, де продовжила активно вести свої сторінки у соцмережах і демонструвати нескромне життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе Іванна Плантовська. З України після скандалу вона виїхала.