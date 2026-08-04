Скандально відома експрикордонниця Плантовська народила первістка й показала фото з пологового
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Ексречниця ДПСУ ретельно приховувала свою вагітність
Колишня речниця Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка прославилася завдяки відпочинку у Парижі під час повномасштабної війни, повідомила про народження первістка. Про свою вагітність вона публічно не розповідала.
Про поповнення в родині Плантовська повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала перше фото новонародженого та зворушливий допис, у якому назвала хлопчика "почутою Богом молитвою".
Експрикордонниця розповіла у дописі, що син народився 4 серпня 2026 року. Малюка назвали Дамиром, а його вага при народженні становила 2,980 кг. Вона також подякувала чоловікові за підтримку протягом усієї вагітності.
Плантовська не публікувала фотографій із вагітністю та не повідомляла про майбутнє поповнення в родині. Відомо лише, що 15 липня 2025 року вона оголосила про заручини, показавши каблучку та повідомивши, що сказала коханому "так".
Нагадаємо, широку популярність Іванна Плантовська отримала на початку 2023 року після публікації фотографій із лакшері відпочинку в Парижі. Тоді її розкішна поїздка викликала суспільний резонанс, після чого в Державна прикордонна служба України повідомили про її звільнення. Згодом вона переїхала за кордон, де продовжила активно вести свої сторінки у соцмережах і демонструвати нескромне життя.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе Іванна Плантовська. З України після скандалу вона виїхала.