Будує дім без допомоги майстрів у 83 роки: історія пенсіонера, який здивував усіх

Француз вирішив власноруч звести будинок мрії та вже суттєво зекономив на будівництві

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У Франції 83-річний пенсіонер Жан Лаком разом із дружиною наважився на незвичний експеримент — подружжя самостійно будує будинок без залучення майстрів. Пара придбала ділянку в сільській місцевості та вже понад рік працює над житлом власноруч.

Докладніше про цю історію розповіло видання ICI.

Подружжя знайшло ідеальне місце серед полів у комуні Бландуе-Сен-Жан. Роботи тривають активно, і навіть у липні чоловік виходить на будівництво щодня, окрім неділі. Наразі він ще проживає в іншому місті, але більшу частину часу проводить на новій ділянці.

Він сам заливав бетонну основу, зводить стіни та навіть виготовив каркас будинку. Частини конструкції чоловік підготував удома, а вже на місці зібрав їх докупи. За словами пенсіонера, багато знайомих дивуються його рішенню та називають його "божевільним", однак він запевняє, що має достатньо сил для такої роботи.

Подружжя знайшло ідеальне місце серед полів

Чоловік усе життя працював на будівництві, тому має відповідні навички. Те, чого не знає, він вивчає самостійно — зокрема за допомогою інтернету. Він зізнається, що це значно полегшує процес і дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію.

Будинок площею близько 60 квадратних метрів обійдеться подружжю приблизно у 30 тисяч євро. За підрахунками Жана, якби вони звернулися до професійних майстрів, витрати були б щонайменше утричі більшими. Водночас це дозволило б зекономити час і сили.

Наразі чоловік просувається навіть швидше, ніж планував. Він жартує, що іноді випереджає власний графік, але не вважає це проблемою.

Найближчими місяцями Жан планує завершити утеплення стін та продовжити внутрішні роботи. Подружжя розраховує повністю завершити будівництво приблизно за рік.

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