Бабушкин ритуал или физика? Опытный кулинар объяснила, зачем на самом деле укутывать банки одеялом

Какую пользу дает укутывание банок после закрутки

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После консервирования многие хозяйки сразу переворачивают банки вверх дном и укутывают их в одеяло. Одни считают это обязательным этапом, другие — устаревшей привычкой.

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" опытный садовод, повар 3-го разряда из Днепропетровской области Ирина Семчишина, переворачивание горячих банок и последующее утепление — это не просто давняя традиция.

По её словам, такая практика имеет вполне практическое объяснение.

Переворот горячих банок с последующим утеплением нельзя назвать ритуалом, поскольку сохранение температуры на как можно более долгий срок позволяет обходиться без стерилизации. Поэтому экономия энергии — вот главная причина этого "пережитка прошлого" Ирина Семчишина

Сохранение высокой температуры внутри способствует тому, что продукты ещё некоторое время продолжают проходить термическую обработку, что особенно важно для некоторых видов домашних заготовок.

Во время домашнего консервирования стоит избегать таких ошибок:

использовать банки со сколами или трещинами;

закрывать консервацию повреждёнными крышками;

не соблюдать время стерилизации, если оно предусмотрено рецептом;

оставлять банки в тёплом месте на несколько дней после полного остывания.

Ошибки при домашнем консервировании. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему домохозяйки все чаще отдают предпочтение заморозке или сушке продуктов вместо традиционной консервации.