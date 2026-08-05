Сколько стоит отдохнуть в Одессе: украинка с запасом вложилась в среднюю зарплату

Украинка наглядно показала, на что тратилась в украинском курорте

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Наверняка каждый украинец отдыхал или хотел бы отдохнуть в Одессе. Сколько сейчас стоит такой отпуск.

Фотограф из Днепра Екатерина Кравченко рассказала в threads о своем "бюджетном" отдыхе в Жемчужине у моря. Украинка потратила за семь дней в отпуске почти 24 тысяч гривен.

Девушка отметила, что часть расходов делила на двоих. Отдых ей обошелся в 23 835 грн. Это меньше, чем средняя зарплата по стране (30515, данные за апрель 2026 года).

Наибольшая часть расходов — аренда жилья, наименьшая — продукты питания, однако стоит учесть, что она также питалась в местных кафе.

Транспорт — 3 755 грн (автобус Днепр — Одесса и обратно, общественный транспорт, такси).

(автобус Днепр — Одесса и обратно, общественный транспорт, такси). Жилье — 11 200 грн (апартаменты в новом ЖК).

(апартаменты в новом ЖК). Продукты — 990 грн .

. Заведения — 5 065 грн .

. Покупки и сувениры — 1 900 грн.

Развлечения — 925 грн (колесо обозрения, театр).

Екатерина Кравченко в Одессе/Фото: threads.com/@katri.krav

Екатерина Кравченко в Одессе/Фото: threads.com/@katri.krav

Екатерина Кравченко в Одессе/Фото: threads.com/@katri.krav

Она задалась вопросом, а дорого ли это? В сети ей ответили.

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