Потролили украинцев? Потап и Настя сказали, когда вернутся в Киев

Артисты пообещали продавать билеты на свой концерт по 8 гривен

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Выехавшие из Украины Потап и Настя Каменских стали одними из участников фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии. На сцене дуэт исполнил свои старые русскоязычные "хиты", а после выступления дал комментарий украинским журналистам.

Артисты ответили на вопрос, когда они планируют вернуться в Киев. Журналистам, к слову, Потап и Настя отвечали по-украински и в своей манере:

"Мы вернемся в Киев, когда в Киеве будет метро по 8 гривен"

Настя Каменских сразу подхватила шутку и добавила: "И будем ездить по станциям. Сделаем тур по станциям метро". На этом Потап не остановился и продолжил фантазировать: "Есть идея у нас сделать выступление Потапа и Насти на "Олимпийском". Все билеты будут по 8 гривен".

Похоже, Потап и Настя пытаются сыграть на ностальгии по своим старым хитам. Однако пока они шутят о киевском метро за 8 гривен и мечтают о концерте на "Олимпийском", в соцсетях все чаще звучит другой вопрос: действительно ли украинская публика ждет такого "возвращения"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап и Настя оконфузились в Юрмале. На фестивале они появились в свадебных нарядах.