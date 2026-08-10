Во Франковске опозорились с афишей фильма о Скрябине (фото)

Подозревают, что в кинотеатре показали пиратскую версию

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В кинотеатре Ивано-Франковска во время допремьерного показа фильма "Кузьма. Ужасно веселый" зрители заметили курьезную деталь на экране. Прямо поверх афиши с лицом Андрея Кузьменко появилась стандартная надпись "Активация Windows".

Фото с показа опубликовали в сети, а в комментариях уже шутят, что "хорошо, что надпись на украинском". Такое сообщение появилось в Threads.

На снимке виден постер ленты, выведенный на большой экран, а в нижнем правом углу осталось сообщение Windows с предложением активировать операционную систему. Поэтому надпись фактически наложилась на лицо Кузьмы.

В соцсетях ситуацию восприняли с юмором. "Кринж", — коротко отреагировал один из пользователей. Другой написал: "Зато на государственном". Еще один предположил, что проблема может быть не в пиратской Windows, а в отсутствии человека, который мог бы нормально настроить технику: "Айти специалиста нормального нет, который если бы и не активировал, то убрал надпись через regedit".

Также пользователи обратили внимание на то, что Windows на компьютере имеет украинскую локализацию. "Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что винда у них с украинской локализацией, а не на русской, как в большинстве", — пошутили в комментариях.

Сам фильм "Кузьма. Ужасно веселый" посвящен Андрею Кузьменко, фронтмену группы "Скрябин". Его всеукраинская премьера запланирована на 13 августа 2026 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сцена после титров в новом "Человеке-пауке" выбила украинцев.