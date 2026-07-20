В честь героя любимого фильма? Украинцы стали называть сыновей необычным именем

Когда-то оно было популярно в очень узком кругу

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Среди необычных имен, которыми украинцы называли своих сыновей в первом полугодии этого года – Итан. Оно оказалось на шестой позиции из десяти.

Это мужское имя еврейского происхождения (איתן Eytan), означающее "твердый, выносливый, сильный и долговечный". Оно встречается в Библии: самый известный из персонажей с этим именем – Итан Эзрахит (Этан Эзрахитянин), славившийся своей мудростью и считающийся одним из авторов Псалмов.

Какие имена украинцы выбирают для своих детей сейчас. Инфографика: Минюст

Итан — одно из древнейших религиозных имен, которые прошли через эпохи, поколения и культуры. Хотя к концу XX века его выбирали преимущественно в еврейских общинах или среди пуритан в Англии и США, на рубеже 2000-х годов оно стало очень популярным.

Сейчас имя Итан стабильно входит в топы самых популярных мужских имен в США, Канаде, Великобритании и Австралии. В Украине оно используется редко, но его все чаще выбирают родители, которые хотят дать сыну международное имя.

В украинском языке принято использовать сокращенный или ласкательный варианты имени. Итанов, особенно в детском возрасте, также называют Ит, Итаник, Итанчик.

Стоит отметить, что один из известнейших Итанов из голливудских фильмов является Итан Гант (Ethan Hunt) — главный герой серии боевиков "Миссия невыполнима", которого сыграл Том Круз. Этот персонаж добавил имени имиджа бесстрашного супершпиона и супергероя.

Также это имя носят:

Итан Гоук (Ethan Hawke) – известный американский актер, режиссер и писатель

Итан Коэн (Ethan Coen) — культовый американский кинорежиссер и сценарист (один из легендарных братьев Коэнов, создателей фильмов "Старикам здесь не место" и "Фарго")

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