Обычные смесители уже не в моде: их заменяют стильными кранами, которые экономят место (фото)
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Систему даже не обязательно располагать строго по центру раковины
Стандартные смесители, которые устанавливаются на край раковины, выбирают все реже. Мир заполонил новый тренд в дизайне ванной.
Об этом пишет Bane. Речь идет о настенных смесителях с декоративной панелью. Эта сантехника, как можно понять из названия, монтируется непосредственно на стену, а благодаря современному, стильному, компактному и минималистичному дизайну прекрасно гармонирует с дизайнерскими столешницами, полками или подвесными тумбами под раковину.
Также такие краны идеально подходят к раковинам, имеющим тонкие бортики, так как обычные смесители туда бы просто не поместились.
Как это работает?
Кран и рычаг управления крепятся к прямоугольной или круглой стальной панели (выполненной в том же цвете, что и сам смеситель), которая скрывает технологические отверстия в стене. При этом систему не обязательно располагать строго по центру раковины: кран можно разместить по центру, а рычаг управления сместить вправо или влево.
Напомним, ранее мы писали о том, что обычные напольные вешалки сейчас активно вытесняются новыми стильными решениями.