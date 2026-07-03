Обычные смесители уже не в моде: их заменяют стильными кранами, которые экономят место (фото)

Систему даже не обязательно располагать строго по центру раковины

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Стандартные смесители, которые устанавливаются на край раковины, выбирают все реже. Мир заполонил новый тренд в дизайне ванной.

Об этом пишет Bane. Речь идет о настенных смесителях с декоративной панелью. Эта сантехника, как можно понять из названия, монтируется непосредственно на стену, а благодаря современному, стильному, компактному и минималистичному дизайну прекрасно гармонирует с дизайнерскими столешницами, полками или подвесными тумбами под раковину.

Также такие краны идеально подходят к раковинам, имеющим тонкие бортики, так как обычные смесители туда бы просто не поместились.

Настенный смеситель. Фото - agromat

Как это работает?

Кран и рычаг управления крепятся к прямоугольной или круглой стальной панели (выполненной в том же цвете, что и сам смеситель), которая скрывает технологические отверстия в стене. При этом систему не обязательно располагать строго по центру раковины: кран можно разместить по центру, а рычаг управления сместить вправо или влево.

Напомним, ранее мы писали о том, что обычные напольные вешалки сейчас активно вытесняются новыми стильными решениями.